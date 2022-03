¿CODA es un remake? Los detalles de la película en la que participa Eugenio Derbez

Gracias a la brillante actuación de Emilia Jones, Troy Kotsur y el mexicano Eugenio Derbez, la cinta “CODA: Los sonidos del silencio” se convirtió en la mejor película del 2022 pero, qué hay detrás de este remake, te compartimos los detalles.

Así es cita dirigida por Sian Heder filmada en Estados Unidos, está basada en la película francesa “La Familia Bélier” que fue estrenada en 2015 y que gracias al sensible tema que aborda logró robarse los corazones de la audiencia.

¿QUÉ ES LA FAMILIA BÉLIER?

El filme que inspiró y en el que fue adaptado “CODA: Los sonidos del silencio” lleva por nombre “La familia Bélier”, la cual narra la historia de Paula una joven de 16 años que se convierte en la intérprete de su familia al ser la única que escucha y habla.

La película de origen francés cuenta con las actuaciones de Loaune Emera, Karin Viard, Francois Damiens y más, es dirigida por Eric Lartigau el cual cuenta con una amplia trayectoria y que gracias a su impecable trabajo se hizo merecedor de excelentes críticas por el filme que cautivó al público francés.

SIMILITUDES ENTRE CODA Y LA FAMILIA BÉLIER

“CODA: Los sonidos del silencio”se convirtió en la favorita de la noche de premiación y aquí te decimos algunas de las similitudes, entre la adaptación y la versión original.

El más claro parecido es que las protagonistas de las historias son el vínculo de los suyos con el mundo exterior, apoyan en el negocio familiar, ambas cuentan con un talento excepcional en el canto y gracias al apoyo de sus profesores podrían convertirse en grandes cantantes.

PREMIOS QUE OBTUVO CODA

La adaptación “CODA: Los sonidos del silencio” obtuvo una muy buena aceptación, tan es así que durante la noche se posicionó como una de las favoritas dejando atrás a “The power of the dog” y “Don't look up”.

El remake en el que Derbez juega un papel importante logró tres premios “Mejor guión adaptado”, “Mejor actor de reparto” y “Mejor película”, ¿cuál verás la versión original o la adaptación?.





Nota publicada originalmente en El Sol de Tampico