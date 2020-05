Norma Lazareno recuerda a Óscar Chávez de la película Los Caifanes

No intercambió diálogos con Óscar Chávez en la película Los Caifanes de Juan Ibáñez, pero Norma Lazareno recuerda con cariño esa filmación en la que participó con el cantante mexicano, que falleció este jueves.

Lazareno, que ya contaba con un Ariel por Revelación por la película Hasta el viento tiene miedo, recordó en entrevista con El Sol de Mexico que en su intervención no coincidió con el personaje El estilos que interpretó Chávez.

"Siento un dolor muy profundo porque él es el primero que se va del medio artístico a causa de la pandemia y como socio de la ANDA, es el primero como uno de los más importantes, más queridos y más especiales de nuestro gremio".

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

La primera actriz con sus palabras busca honrar la memoria del cantante fallecido a los 85 años.

"Lamenté no tener ningún diálogo con Óscar de los muchos que tuve a diferencia con Julissa y Enrique quienes en la trama de la película se aburren al estar en una fiesta, se van con rumbo al Centro Histórico, y se encuentran con la palomilla de Los Caifanes y yo no tuve la oportunidad de trabajar con el como actriz", explicó Lazareno.

"Sin embargo yo siempre he sido una seguidora de Óscar, con un grupo de amigos íbamos a escucharlo a las peña, el me parecía un artista original, muy especial, quien le dio una gran importancia que nadie le había dado a las raíces de la música de cada estado de Mexico".

Para honrar la memoria de Óscar Chávez, Lazareno decidió escuchar si música.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

"Se va, se va físicamente, pero sigue vivo en el gusto de la gente y yo lo seguiré escuchando por su legado musical que nos deja y emocionándome con la canción Por ti, que considero como un himno y desde que supe de su muerte la empecé a escuchar, fue lo primero que hice en tributo a el de manera personal. La verdad no pude contener mi emoción y llore. Mis lagrimas acompañaron su interpretacion y siento que cierro un círculo".

