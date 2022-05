Muere Alan White, baterista de John Lennon y del grupo de rock "Yes"

“Alan White, nuestro amado esposo, papá y abuelo, falleció a la edad de 72 años en su casa en la zona de Seattle el 26 de mayo de 2022, después de una breve enfermedad”, se lee en un mensaje publicado en la página de Facebook del músico, quien fuera baterista de Yes y trabajó con Johnn Lennon y George Harrison. Con el primero colaboró como parte de la Plastic Ono Band, y posteriormente se sumó a Harrison para el álbum All Things Must Pass.

Te puede interesar: Muere Andy Fletcher, integrante de Depeche Mode

“Qué Dios lo bendiga”, expresó el ex Beatle Ringo Starr durante una conferencia de prensa celebrada con motivo del arranque de su gira. “Alan era un baterista genial, que estuvo en la escena durante mucho tiempo”, dijo del músico fallecido tan sólo unas horas antes.

“A lo largo de su vida y de seis décadas de carrera, Alan fue muchas cosas para muchas personas: una estrella de rock certificado para fans de todo el mundo; compañero de banda para unos pocos selectos, y caballero y amigo para todos los que lo conocieron”, agrega el mensaje firmado por su esposa Gigi y sus hijos Jesse y Cassi en Facebook.

It is with deep sadness that YES announce Alan White, their much-loved drummer and friend of 50 years, has passed away, aged 72, after a short illness.https://t.co/FjaCeYhUk2 pic.twitter.com/nPsL8m3XhH — YESofficial (@yesofficial) May 26, 2022

¿Quién fue Alan White?

Originario de Pelton, en Durham, Inglaterra, White, abunda el mensaje, “comenzó sus clases de piano a la edad de seis años, comenzó a tocar la batería a los doce años, y ha estado actuando públicamente desde los trece años”.

A manera de homenaje, el post de la familia resume la larga trayectoria de Alan White:

“A lo largo de la década de 1960, Alan perfeccionó su arte con una variedad de bandas, incluyendo The Downbeats, The Gamblers, Billy Fury, Alan Price Big Band, Bell and Arc, Terry Reid, Happy Magazine (más tarde llamado Griffin), y Balls con Trevor Burton (The Move) y D Enny Laine (Alas).

RIP Alan White. A fellow musician and colleague, I was proud to call him my friend. Many thoughts and prayers to the family. 🙏❤️ pic.twitter.com/2AY8I6jEx2 — Dave Alford (@DaveAlfordLA) May 26, 2022

“En 1968, Alan se unió a Ginger Baker's Airforce, un nuevo grupo que fue formado por el ex baterista de Cream y otros músicos destacados de la escena musical de Inglaterra, incluyendo a Steve Winwood, antiguo de Traffic.

“En 1969, Alan recibió lo que pensaba en ese momento que era una llamada de broma, pero era John Lennon llamando para pedirle a Alan que se uniera a la Plastic Ono Band. Al día siguiente, Alan se encontró aprendiendo canciones en la parte trasera de un avión que iba a Toronto con Lennon, Yoko Ono, Eric Clapton y Klaus Voormann. El álbum subsiguiente, Live Peace in Toronto, vendió millones de copias, alcanzando el número 10 en las listas.

RIP Alan White. Your body of work with Yes speaks for itself, so all I can do is thank you for making so much of my favourite music pic.twitter.com/B9aSIj0GdW — Keith Okie (@keith_okie) May 26, 2022

“La asociación de Alan con Lennon continuó, grabando sencillos como Instant Karma y el posterior álbum histórico, Imagine, con Alan tocando la batería para la canción titular, Jealous Guy y How Do You Sleep at Night. El trabajo de Alan con Lennon llevó a una introducción a George Harrison, quien le pidió a Alan que actuara en el álbum All Things Must Pass, incluyendo el single, My Sweet Lord, lanzado en 1970. Alan trabajó posteriormente con muchos artistas para el sello Apple, incluyendo Billy Preston, Rosetta Hightower y Doris Troy”.

Antes de mencionar a los familiares que murieron antes que él, a los que le sobreviven y a sus mascotas, el mensaje finaliza con un bree comentario sobre el paso Alan por la influyente banda YES.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Alan se unió a YES el 27 de julio de 1972, y con sólo tres días para aprender la música, abrió su gira por Estados Unidos ante 15 mil fans en Dallas, Texas el 30 de julio de 1972. Alan ha estado con YES desde entonces, y con el fallecimiento del miembro fundador, Chris Squire, en junio de 2015, Alan es el miembro de la banda que más tiempo ha estado en servicio”.