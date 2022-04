Jennifer Lopez y Ben Affleck anuncian que se van a casar

Luego de que la actriz Jennifer Lopez, fuera captada hace un par de días con un anillo diamantes que fue interpretado por sus seguidores como una sortija de compromiso, la madrugada de este sábado, ha puesto fin a los rumores y confirma que se casará con Ben Affleck.

Hace casi 20 años, la pareja de Hollywood se comprometió por primera vez y parece que la historia se vuelve a repetir y está vez, ha revolucionado las redes sociales con la noticia.

Lopez envió un mensaje a sus seguidores a través de Twitter en el que los invita a "descubrir una historia muy emocionante y especial", misma que se revelaría con un video en su sitio web oficial, onthejlo.com, canal que utiliza para compartir sus cosas más intimas y personales.

Se trata de un romántico video, en el que la cantante muestra el anillo mientras una voz en off dice "Eres perfecto", y de fondo suena Dear Ben, la canción que le dedicó a Affleck en 2002.

Conmovida hasta las lágrimas, la intérprete de On the floor, aparece con un look informal que consistió en un top verde, un cárdigan de punto y mínimo de maquillaje. En momentos se limpia la cara y mira emocionada el anillo de diamantes esmeralda.

Major announcement!!!! https://t.co/G5oGxtX0z5 pic.twitter.com/HTIqbHMJ2M — jlo 💍 (@JLo) April 9, 2022

“Somos más mayores, somos más listos, tenemos más experiencia, estamos en otro momento de nuestras vidas, tenemos hijos y somos más conscientes de muchas cosas”, dijo.

La segunda oportunidad para el amor

El primer flechazo de amor, surgió por primera vez tras conocerse mientras rodaban en 2003 Gigli, dirigida por Martin Brest, desde entonces, la pareja conocida como Jennifer, mantuvieron una relación bastante pública, que captó toda la atención de los medios y de sus fans, sin embargo no funcionó y se separaron en 2004, cancelando sus planes de boda.

Para la sorpresa de muchos y aplicando el dicho "si no es tuyo, déjalo ir, si lo es, volverá a ti", y en 2021 retoman su relación, después de la ruptura de Ben Affleck con la actriz Ana de Armas, convirtiéndose de nuevo en una de las parejas favoritas.

La pareja ya posa juntos en alfombras rojas. Foto: Reuters / Foto: Reuters

Desde entonces, asisten juntos a eventos y alfombras rojas, además, parece que ya no quieren separarse ni un momento, pues antes de anunciar su compromiso, se informó que decidieron dar el "siguiente paso" y compraron una nueva casa juntos.

Nada más y nada menos que una propiedad de 20 mil pies cuadrados, ubicada en el lujoso vecindario de Bel Air en Los Ángeles y valorada en 46 millones de euros.

Los tuyos, los míos y los nuestros

La química entre ellos parece aún más fuerte. Ahora Jlo a sus 52 años y Ben de 49, lucen más maduros y sin complejos.

Jennifer se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y tuvo dos hijos mellizos: Emme y Max, nacidos en 2008 y Affleck caminó hacia el altar junto a Jennifer Garner, en junio de 2005 y con quien tuvo tres hijos, Violet, Seraphina y Sam.

Ahora que la pareja vuelve a estar más unida que nunca, formarán una numerosa familia.