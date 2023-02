Guillermo del Toro gana el BAFTA a la mejor película animada con Pinocho

El cineasta mexicano, Guillermo del Toro, se llevó este domingo el premio en la categoría a mejor película animada en los premios BAFTA por la cinta Pinocho.

En su discurso de agradecimiento, Del Toro recordó que la animación no es únicamente entretenimiento para niños, sino un medio de arte.

Animation should stay in the conversation! 👏 @RealGDT pic.twitter.com/fjjzkpW5Gq — BAFTA (@BAFTA) February 19, 2023

"Y me gustaría agregar que le agradezco mucho a los BAFTA permitirnos estar aquí, porque la animación no es algo para niños. Es un medio de arte, para todos. Debe estar en esta conversación", dijo el director.

Guillermo Del Toro’s Pinocchio wins the BAFTA award for Animated Film @netflixuk @netflixfilm @pinocchiomovie @realGDT #EEBAFTAs pic.twitter.com/3apfmmNG95 — BAFTA (@BAFTA) February 19, 2023

Este es el primer premio obtenido por Del Toro entre las tres nominaciones en las que compite.

La película Pinocho, de Guillermo del Toro y Mark Gustafson, sumó tres nominaciones en los premios British Academy Film Awards (BAFTA), donde compite en las categorías de Mejor Animación, Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción.

La edición 76 de los BAFTA se celebra este el domingo en el complejo artístico Southbank Centre.





Los competidores de Pinocho en las tres categorías son:

Mejor Película Animada

Marcel the Shell with Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

Turning Red

Mejor Diseño de Producción

All Quiet on the Western Front

Babylon

The Batman

Elvis

Mejor Banda Sonora

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

Elvis

Tár

Top Gun: Maverick

Pinocho pierde en las categorias mejor diseño de producción y mejor banda sonora

La película "Babylon", del director Damien Chazelle, en la que participan Brat Pitt y Margot Robbie, ganó el BAFTA como mejor diseño de producción, por lo que Pinocho sólo tiene otra oportunidad para llevarse el premio a mejor banda sonora.

La multipremiada película "Sin novedad en el frente" se quedó con el BAFTA a mejor banda sonora. La cual también fue galardonada en la categoría a mejor película.

All Quiet On The Western Front’s Lars Ginzel, Frank Kruse, Viktor Prášil and Markus Stemler take the award for Sound @allquietmovie @netflixuk #EEBAFTAs pic.twitter.com/necEtWX15i — BAFTA (@BAFTA) February 19, 2023

El largometraje triunfó en los Globos de Oro y los Critic's Choice Awards, está postulado con Marcel The Shell With Shoes On, de Dean Fleisher Camp; El gato con botas: El último deseo, de Joel Crawford; y Red de Domee Shi.

El cineasta mexicano ganó en ediciones pasadas otras estatuillas en los premios BAFTA por las películas "The Shape of Water" y otro por "Pan's Labyrinth".

En la próxima edición de los premios Oscar, la reinterpretación del personaje creado en el Siglo XIX por Carlo Collodi, "Pinocho", únicamente está nominado en la categoría de Mejor Película de Animación donde se ubica como uno de los grandes favoritos.

Con información de Belén Eligio y EFE