Carmen Beato vuelve del Mictlán para guiar a sus hijos en la cinta Mamá para rato

El compromiso de una madre con sus hijos supera incluso la muerte. Al menos, ese es el caso de Edith, una mujer que procreó y crió a Óscar, Ofelia y Rafa, sin embargo, al fallecer, su trabajo estaba inconcluso.

Es por ello que aprovechó una de las festividades más importantes de México: el día de muertos, para volver a la tierra de los vivos y revisar cómo sus descendientes han afrontado su partida y qué ha sido de su vida.

Pero la sorpresa se la lleva ella, al darse cuenta que ninguno de los tres ha prosperado en sus respectivas vidas, así que su obsesión y ligera ansiedad la obligan a seguirlos apoyando y dándoles esa guía que tanto necesitan, pero ¿qué tanto eso ayudará a que cada uno de sus retoños madure?

Esa es la premisa de la cinta Mamá para rato, que estrenará por HBO Max y que cuenta con las actuaciones de Carmen Beato, José Eduardo Derbez, Gustavo Egelhaaf y Tato Alexander.

“Esta película aborda diferentes temas, por ejemplo, el cómo es lidiar con la ausencia, cómo cada uno de sus hijos lleva un duelo diferente porque realmente los chicos están en duelo, eran una familia muégano y cuando no está el pilar quien los apoyaba se descuadra todo.

“Está bien querer, pero depender tanto es peligroso, hay que saber soltar y ser independiente y mientras más independiente, más libre eres. Me gustó que había una partitura emocional diferente, no nada más es una comedia de pastelazo y de risa sino que había escenas dolorosas y conmueven, se plasma la pérdida, el desapego, la mamá sola que saca a sus hijos adelante, que por tanto amor los malcrían y terminan siendo controladoras, me parece que el guion está completo”, afirmó Beato en entrevista.

De acuerdo con la descripción de los protagonistas, estos tres hijos se encuentran en la parte más baja en la escala de adultez, es decir, no han terminado de crecer y, por ende, no pueden asumir la responsabilidad de sus propias vidas.

“Son irresponsables, ignorantes y comodinos, así se pueden describir a estos hermanos que no entienden qué hacer cuando no está mamá porque mamá se dedicaba a resolverles su vida y, aunque lo hacen lo mejor que pueden, siguen siendo terribles”, comentó Egelhaaf.

“El mensaje más bonito es que los personajes e hijos se tienen que soltar el uno del otro, que solo quede el amor, eso significa crecer, soltar los reclamos y para los papás soltar a los hijos, que no intenten controlarles la vida y que sólo se tenga el respeto y amor entre personas adultas”, agregó Alexander.

Otro rubro importante que deja este proyecto como reflexión al público es valorar cada momento, cada instante de la vida. De hecho, tras finalizar las grabaciones, cada uno logró tener un acercamiento con sus allegados, algunos con sus padres, otros con sus hermanos y los hizo valorar más la fecha de día de muertos, según dijeron.

“Yo tengo una mamá de 93 años, siempre fuimos vecinas, pero ahora vivimos juntas. Quiero disfrutarla, ha sido una mamá que me impulsó, me cuidó, me quiso, la admiro, es simpática y la quiero disfrutar el tiempo que quede, para mí eso es, la vida se va y el proyecto más importante es la vida misma más que cualquier otra cosa”, comentó Beato.

“Yo tengo ‘mamitis’ desde que nací, siempre hemos sido muy unidos, yo me salí de vivir con mi mamá (Victoria Ruffo) hace 10 años, empecé a vivir solo y cuando me salí de su casa fue una separación muy fuerte para los dos, pero respetuosa, nunca fue tóxica aunque ella me decía que si quería regresar, estaba listo mi cuarto. Nos costó mucho, pero lo que empezamos a agarrar fue otra relación, más de amigos y de llamarnos”, complementó Derbez.