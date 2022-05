Carlos Cuevas estrena álbum y festeja a las mamás

Al anunciar su próximo concierto en honor a las mamás el próximo martes 10 de mayo en un hotel capitalino, Carlos Cuevas recordó a su madre, quien murió hace una década. “Mi madre sigue siendo algo muy importante, yo tenía mamitis desde chiquito, ella me enseñó a bolerear y aprendí muchos boleros. Cada vez que canto me acuerdo de ella, a diario, a todas horas. Tengo muy presente a mi madre, a mis hijos, en mis oraciones y a mi familia. Hay que cantarle a las mamás, sobre todo a mi jefa que tanto la quiero”, confesó quien estará acompañado en este recital de Éric Ventura, nieto del comentarista deportivo Che Ventura.

El intérprete romántico informó que a cuatro días de la conmemoración de las madres, “sale a la venta mi nuevo álbum titulado Puño y letra, son 10 temas de la autoría de Carlos Macías que tuve la oportunidad que él me dio y produjo. Es el mejor disco que he hecho en mi vida, se los recomiendo”.

Respecto al álbum con canciones de Juan Gabriel, aclaró que ya no será un lanzamiento de más de 10 canciones, sino lo hará con cinco melodías: “Le tengo que dedicar más recursos económicos porque quiero una producción de un nivel de producción que persigo. He grabado sólo dos temas de mi querido Alberto y cuando tenga listas cinco canciones las voy a subir a las plataformas de música. Me va a quedar bien padre porque él me dijo que yo le cantara sus boleros. Rocío Dúrcal le grabó 20 boleros, pero yo tengo temas para aventar para arriba y escogerlos”.

Afirmó que ya prepara una gran fiesta para celebrar sus 50 años de cantante, “lo haré en el Auditorio Nacional, con mis verdaderos cuates como invitados, con los que yo he trabajado toda la vida, Pancho Céspedes, Coque Muñiz, Edith Márquez, Rocío Banquells, gente que verdaderamente me quiere”.