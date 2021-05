Bruno Barreto retrata en documental la esclavitud moderna

Su intento de huida causó revuelo internacional. Tres trabajadores torturados en una granja de Brasil, llamaron la atención sobre el trato inhumano persistente en aquel país y sus vivencias inspiraron al director Bruno Barreto para seguir indagando en el tema.

“Es la primera historia que empieza todo esto del esclavismo moderno en Brasil, incluso terminó en las Naciones Unidas", relata el realizador en entrevista con El Sol de México.

"Trabajaban en condiciones muy malas y deciden escapar. Pero su capataz y la gente seguridad los persiguen, los matan y colocan sus cuerpos en otro terreno. Increíblemente, uno de ellos sobrevivió, y así se dieron a conocer los hechos".

El director brasileño no confía en los documentales, pues considera que ese género puede ser tendencioso si no se maneja con cuidado. Por ello, cuando realizó la serie Esclavizado. Siglo XXI, decidió mezclar la ficción con los relatos reales de las personas que comparten sus testimonios.

"Como decía Mark Twain, la ficción tiene que ser creíble, la realidad no. Los documentales pueden ser deshonestos, porque le hacen creer a la audiencia que eso es la realidad, pero desde el momento en el que empiezas a editar y manipular, ya no lo es. Entonces cuando hay una adaptación, recuerda a la audiencia que no es completamente real, por eso escogí ese estilo de contar la historia", compartió.

Dicha producción, que cuenta con cinco episodios, presenta una serie de entrevistas con personas que trabajaron como esclavos en el Brasil moderno, y a través de sus historias buscan dar voz a todos aquellos que todavía laboran bajo estas condiciones.

Bruno platicó que si bien en el primer acercamiento con los trabajadores charlaron con ellos con gran tranquilidad, al momento de ponerlos frente a la cámara el ambiente se tornó muy emotivo, debido al recuerdo de aquellos paisajes tan dolorosos de sus vidas.

"Hay muchas lágrimas, pero no es compasión, es simplemente el recuerdo del dolor. Podría ser interpretado como autocompasión, pero no lo es. Cuando hablamos no estaban sentidos ni nada, pero cuando empezaron a revivir todo lo que les pasó y su vida, se tornaron muy emocionales, porque revivieron el dolor, no porque se sientan mal por ellos mismos".

Asimismo, subrayó que originalmente la idea era hacer un largometraje basado en aquella historia de la fuga de tres esclavos, pero descubrió la dolorosa actualidad del trato inhumano en diversos sitios de labor y decidió ampliar el proyecto.

El también guionista pidió no olvidar que el esclavismo todavía se vive en algunas regiones de su país y del mundo, por lo que considera necesario escuchar estas voces. "Es un hecho que Brasil se volvió una referencia en la pelea contra el esclavismo moderno. Empezando con el presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2000), y continuando con Lula Da Silva (2005-2010), el país se convirtió en una referencia en cómo lidiar con eso en el mundo, pero es un mal que persiste", finaliza.

Esclavizado. Siglo XXI se estrena este 5 de mayo a través de HBO; es una amplia exploración de las condiciones que caracterizan el trabajo análogo del esclavo en el Brasil actual, más de 130 años después de la abolición de la esclavitud, decretada un 13 de mayo, y pese a los avances legislativos en el combate a la práctica, los cuales son reconocidos entre los más avanzados del mundo.