Así les cambió la vida Dragon Ball a los actores de doblaje Mario Castañeda y Eduardo Garza

Akira Toriyama tocó la vida de millones de personas con su arte. Los actores de doblaje Mario Castañeda y Eduardo Garzb, son dos de ellos.

Mario Castañeda, quien da voz a “Goku”, el protagonista de “Dragon Ball”, la creación más famosa de Toriyama, lamenta el fallecimiento del mangaka, ocurrido el 1 de marzo a causa de un hematoma subdural.

“Es una mala noticia porque era muy joven, tenía 68 años. En esta época de avances tecnológicos y médicos, alguien de 68 años tiene mucha vida por delante y con ese talento, esa imaginación tan grande, que lo hizo un ícono popular, un referente de la cultura japonesa a nivel mundial, es una muerte adelantada”, dice en entrevista con El Sol de México.

“Su trabajo tocó el mío, hay un antes y un después en mi vida por ‘Dragon Ball’. Fue algo que no sabíamos o no podíamos imaginar cuando comenzamos a grabar, porque sencillamente era una serie más, con mucho éxito, con muchos seguidores niños, adolescentes, conocedores del anime.

“‘Dragon Ball’ tiene un mensaje directo y fácil de entender, que es ‘nunca te rindas, nunca bajes los brazos y nunca te des por vencido, porque dentro de ti está el Ki’, es decir, la energía que necesitas para lograr lo que quieras. Tienes un sueño, ve y cúmplelo. Toda la obra está basada en la novela ‘Viaje al oeste’, era tan sencillo que por eso Latinoamérica lo entiende, lo abraza y lo sigue”.

Eduardo Garza, quien da voz a “Krilin”, asegura que “el mundo no sería lo mismo sin esta caricatura. ‘Dragon Ball’ es Akira Toriyama, es su legado, es lo que él hizo, lo que él dibujó e inventó, aparte estaba súper joven, tenía 30 años, ni él se imaginó romper las barreras que rompió, llegar a hacer tan famoso el concepto del anime; sirvió de inspiración para muchos mangakas, por ejemplo fue la inspiración para la creación de ‘Naruto’, y otros más.

Fanáticos de Dragon Ball se volvaron en redes tras darse a conocer la muerte de Akira Toriyama. / Foto: Toei Animation

“Personalmente su trabajo, como artista y como actor, me catapultó. Empecé mi carrera a principios de los noventa, llega ‘Dragon Ball’ en 1995 y poco después se me empiezan a abrir puertas, me invitan a convenciones, a entrevistas, me dio una proyección poco común para los actores de doblaje.

“Eso nos pasó a todos, a Mario Castañeda, a Laura Torres, a Carlos Segundo y René García. Marcó nuestras carreras porque gracias a ‘Dragon Ball’ tuvimos la oportunidad de llevar el doblaje mexicano a todo el continente. Es un anime que deja grandes valores y enseñanzas, de lucha, de nobleza, de confianza, de entrega, de amor.

“Es un ser que viene de otro planeta y quiere convertirse en el más fuerte del universo. Su objetivo para lograrlo es trabajar, esforzarse y entrenar. En este camino de entrenamiento se encuentra con grandes amigos que lo ayudan a cumplir su meta, y conoce el amor y se enfrenta con enemigos, y defiende a sus amigos y a sus seres queridos. Se enfrenta contra el mal, claro tiene temores y muchas cosas, pero esa es la historia de todos.

Ahora que he tenido la oportunidad de leer qué opina la gente con esto de su muerte, veo que muchos le agradecen eso. Mucha gente dice que gracias a ‘Dragon Ball’ aprendieron a luchar por lo que quieren, que los sueños se pueden alcanzar”.

MARCADOS POR SU MENSAJE POSITIVO

Los fans coinciden con el “antes y el después” que marcó en su vida la famosa serie. Para Daniela Reyes Avalos, “Goku” es inolvidable. “Lo empecé a ver en la primaria, lo veía todas las tardes en el Canal 5. A algunos les gustaba por la violencia, pero a mí me gustaba más bien por la fantasía, intriga, la historia en sí, por qué esa fuerza, por qué se transformaba en super saiyajin. Me gustaba su mensaje de proteger lo que tú quieres, proteger a los demás”, cuenta en entrevista.

“Me identificaba con ‘Goku’ porque le gustaba comer y a mí me gusta comer; y lo admiraba porque era muy valiente y compasivo con las personas. Lo sigo disfrutando, espero que mis niños crezcan para que lo puedan ver. También lo que me gustaba mucho de ‘Dragon Ball’ eran sus canciones, hay una en particular que se llama ‘En mi corazón estarás’, que creo que todos se la hemos dedicado a una persona muy especial en nuestro corazón”.

Y aunque lamenta que “en la actualidad es un poco difícil encontrar ‘Dragon Ball’ en alguna plataforma, o no vienen completos, o el doblaje al español no es el original’, asegura que lo sigue disfrutando. Y lo disfrutará pronto al lado de sus dos hijos, Alhue y Lihuen.

Shalom Terán Arteaga empezó a ver “Dragon Ball” desde los ocho años. “Crecí con ‘Dragon Ball’”, admite y destaca su mensaje de lucha, “nos enseña el ser perseverante, el no dejar de luchar y entrenar, de esforzarte por seguir un propio destino un propio sueño. Aunque haya dificultades, como que haya alguien más fuerte, siempre tratar de buscar seguir adelante y luchar por los que amaba”.

Fan del trabajo de Akira Toriyama, agrega: “Me gusta mucho su trabajo de todo ‘Dragon Ball’ y ‘Dragon Ball Z’, sobre todo las sagas de los androides y de Cell”.

Y coincide en la vigencia de la serie que llegó a México hace casi 30 años. “Tiene mucho qué decir para todos los niños, yo tengo a mi hijo pequeño, y espero que después le guste más ‘Dragon Ball’ y lo podamos ver juntos”.