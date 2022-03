Andy Rodríguez inicia su vuelo en la música

Lleno de energía, con grandes metas y con todas las ganas de colocarse en el gusto del público con su, llega Andy Rodríguez, abriéndose paso dentro del género regional mexicano.

“Contento de hacer lo que más me gusta, cantar y de llevar alegrías a las personas y buscar la manera de posicionarme en un lugar privilegiado en la industria musical”, comentó en entrevista Andy.

El joven originario de la ciudad fronteriza de Tijuana, a muy temprana edad empezó a escribir canciones, teniendo un gusto nato por la música y algunos instrumentos, talento el cual hizo que se uniera a las filas de Brenes Record, como un nuevo intérprete de la canción norteña.

Ahora a sus 27 años, presenta su primer sencillo “Tóxica básica”, una mezcla de amor y desamor con el que logra, una propuesta única, poderosa y divertida dentro del género junto a su disquera que lo respalda y el cual se encuentra en todas las plataformas digitales de música.

SUS INICIOS

Este sueño, que ahora es una realidad, comenzó por tener la inspiración por el Grupo Alta Consigna y por el cantante sinaloense Ariel Camacho, pero asegura que siempre le gustó cantar, comenzando a tocar la guitarra y a componer canciones, luego formó el “Grupo Los mal Portados”, que solamente duraron más de dos años llevando música a fiestas privadas.

Sin embargo, no quiso parar ahí, opta por llevar su música a la línea fronteriza, entre Tijuana y Estados Unidos, con la ilusión de que algún productor de discos o caza talentos lo viera y escuchara, por fortuna, llegó la oportunidad y como dice Andy “sí existen personas buenas”, llega Juan Brenes a proponerle a trabajar juntos para grabar un disco.

“De tanto ir y venir a la ciudad de Tijuana, siempre me tocaba ver a Andy Rodríguez tocar su guitarra y cantar, me llamó mucho la atención, me acerqué y le propuse trabajar juntos, que al principio desconfió, le dejé mi tarjeta y ahora es parte de mi cartera de cantantes de Studio de Grabación Brenes Records”, comentó Juan.

PRÓXIMAMENTE

Actualmente, y ya con un andar prometedor en la música regional mexicana, Andy Rodríguez está preparando su segundo tema, lo que sus fans, podrán disfrutar al máximo. Sumado a esto, también se prepara para grabar en los siguientes días el videoclip oficial de la canción “Tóxica Básica”, el cual será realizado en nuestro estado de Sinaloa.

Andy

REDES SOCIALES

Instagram: andys.rodriguezr