Laura Guevara busca reivindicar y empoderar la figura femenina

Culiacán, Sin.- Con el objetivo de conmemorar el mes de la Mujer, la compositora Laura Guevara lanzo su tema titulado “No es allí”, una canción con la que busca reivindicar y empoderarla figura femenina desde distintas aristas.

Durante los últimos años se ha abordado el tema del papel de la mujer en distintos ámbitos, laboral, económico, político y social; sin embargo, para Laura casi no se cuestiona la problemática de la violencia de género en las relaciones de pareja generada por la idea de un amor romántico, que se ha transmitido a lo largo de la historia.

En este sentido, la cantante detalló que “No es allí” trata develar los mitos que existen en torno a la idea del amor romántico y sus secuelas como la violencia de género, y asegura que para ella este tema representa la reconstrucción de una mejor versión de ella misma tras una dolorosa experiencia amorosa, Guevara se inspira de estas reflexiones y cuenta su historia con el objetivo de enseñar que “el amor no duele y si duele no es amor”.

“Lamentablemente, el amor romántico se ha enseñado de generación en generación bajo la concepción que el amor todo lo puede, el amor implica sacrificios, el amor es dar todo sin recibir nada a cambio y tolera actitudes violentas, Date cuenta amiga: si te maltrata, te minimiza o te ignora, ahí no es, y no te ama”, comentó la joven compositora.

De esta manera, Laura Guevara es consciente del poder transformador de la música y a través de este nuevo tema nos regala un poderoso mensaje, “hay que ser conscientes y desaprender estos mitos que se han establecido como una verdad absoluta en la forma en la que ejercemos y pensamos el amor”.

“Hay que valorar nuestra salud mental, nuestra dignidad, nuestra autoestima y nuestra fortaleza, el amor sano y bonito ilumina a las personas, les da fuerza, les da motivos para conseguir sus sueños, es recíproco, es empático y genera en las personas que lo tienen paz y tranquilidad”, agregó.

Este sencillo viene acompañado de un videoclip, dirigido por Guevara, el cual cuenta con la presencia de la representante mexicana del Hip Hop Masta Quba, así como también de cientos de mujeres que se sumaron de manera voluntaria para el rodaje del video.

“No es allí” será parte de su próximo disco "Del Amor y Otras Sustancias", este el nuevo proyecto musical de Laura Guevara, el cual aseguró que será un viaje emocional que cuestiona y abre la conversación sobre prácticas afectivas que nos han hecho daño como individuos y como sociedad.

“No es allí” se caracteriza por un ritmo cadencioso de pop latino para escuchar y bailar.

PARA SABER:

Fue nominada 7 veces en los premios Pepsi en el 2015 y ganó 4 premios; Artista Pop del año, Artista mujer del año, Tema Pop del Año con Late y Video del Año con Late.









