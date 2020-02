Ana’s Lewis Legado brinda homenaje a Rigo con la carroza del Rey

Mazatlán, Sin.- Ya suman seis años desde que el creador de las más impresionante carrozas reales, Rigoberto Lewis Rodríguez partió del plano terrenal, sin embargo su legado continua.

En entrevista exclusiva con El Sol de Mazatlán con Ana´s Lewis Legado, integrado por sus sobrinas, Ana Mariana, Ana Isabel, y Adriana Olivera Lewis; y su hermana, Ana Isabel Lewis Rodríguez, quienes están muy felices y orgullosas de seguir con este legado, comparten los detalles de la elaboración de las obras de arte llamadas carros alegóricos y sobre el tema de legalización de su sello.

Ana´s Lewis Legado sorprenderá con sus creaciones espectaculares. .Foto: Jesús Guzman │El Sol de Mazatlán

La charla se realizó desde la bodega donde los sueños, magia y legado cobran vida, donde conocimos las espectaculares carrozas que formarán parte del Carnaval Internacional de Mazatlán ‘Somos América’, Pasión, Alegría y Esperanza 2020, el cual es muy especial porque precisamente este año cumpliría 60 años de formar parte de los corazones y la máxima fiesta de los mazatlecos con sus artísticas creaciones. Los carros se podrán apreciar el domingo 23 y martes 25 de febrero en los Desfiles de Carnaval, que en esta ocasión, el primero iniciará en el Parque de Ciudades Hermanas.

En el 2014 inician con el objetivo de finalizar la obra de Rigo, después se ausentan del 2015 al 2018, y regresan en el 2019 y ahora en el 2020.

“Empezamos en el 2014, cuando fallece Rigo, deja el lo que es el diseño, deja medio empezada una carroza real, muy bonita, que era Las Amazonas del Brasil, para Lori Lizárraga que fue la Reina del Carnaval de ese año.

Rigo tenía un mes de fallecido cuando se terminó la carroza, de hecho estuvimos en esa disyuntiva, si se hacía o no se hacía porque no era lo mismo, Rigo que nosotras. Nosotras obviamente somos su Legado nada más, pero Rigo es con quien partió, y nacieron las carrozas reales, inventó todo lo que es el papel oro, el brillo, él le dio todo lo que fue la magia y la vida a las carrozas reales”, expresó Ana Mariana.

Se le extraña y mucho. Estamos tratando de terminar lo que él empezó. No sé qué dirá la gente para los siguientes años, pero aquí estamos Ana Isabel Lewis, hermana de Rigoberto.





EL REGRESO Y EL TEMA LEGAL

“Regresamos con la propuesta, no sabíamos muchas cosas que estaban pasando legalmente.

Se da lo legal, porque él (Rigoberto Lewis Rodríguez), dejó estipulado que había ya un registro, entonces se registra todo el material, el estilo, las alturas, el brillo. Son muchísimas cosas y para esto tiene que estudiarlos, empaparte un poquito más por que no es de la noche a la mañana, esto duró algunos años para poder realizarse. Los artistas protegen su obra. No es cuestión de nosotras. Es algo que él dejó, todavía hay algunas cosas que se van a hacer como un libro biografía. Hay muchas cosas que él dejó escrito. Él sabía que se iba ir algún día, él quería irse en un desfile, se fue un mes antes. Todo lo que hizo lo hizo por años, callado y pensando en el futuro y en su pueblo”, explica Ana Mariana.

“El registro de Ana´s Lewis Legado es un proceso que ya estaba avanzado. Al principio no querían seguir pero lo retomaron, inclusive en el 2014 iban a quemar todo, bocetos, molduras. Habíamos llegado a esa conclusión, porque decíamos, no vale la pena, hay intrigas. Rigo sufrió mucho, y a la vez tuvo muchas satisfacciones. A él no le importaba quién lo mandara, su satisfacción y vida era la gente”, comparten.





Todo esto es el amor que él nos enseñó a Mazatlán, al Carnaval, a su gente Ana Isabel.





LOS DISEÑOS

Ana’s Lewis Legado se está basando en los bocetos de Rigo, quien era muy duro y perfeccionista pero muy buena persona. “Son diseños inéditos de él. Todos los años, él hacía una carroza pero dibujaba bocetos de unas 10 carrozas al año. Lo dibujaba, lo pensaba, soñaba, dejó como para 100 carnavales más”, Ana Isabel, sobrina de Lewis.

LAS CARROZAS

Son cinco las carrozas reales que están a cargo de Ana´s Lewis Legado. Una para el Rey del Carnaval 2020, Paco Vazga, que por cierto lloró al momento de conocerla.

Y las otras cuatro son para las reinas homenajeadas, Libia Zulema López Montemayor (q.e.p.d.) por sus 50 años; y Reynaud. Así como la de Esmeralda Magaña y Lissy Bernal por sus 25 años, quienes irán en unas carrozas de altura impresionante.





Creo que estamos realizando lo que nos enseñó, y como dice el dicho: “Lo que bien se aprende no se olvida”, espero que a la gente le guste mucho y principalmente que estamos dando con amor y cariño la carroza real Adriana Olivera Lewis.





Horas de arduo trabajo realizan los colaboradores para dar vidas a las alegorías carnavaleras. Foto: Julieta Lomelí │El Sol de Mazatlán

TRABAJO DURO

Son tres meses de arduo trabajo los que llevan Ana´s Lewis Legado en la elaboración de los carros alegóricos, de 9 de la mañana hasta 10 de la noche.

Tuvimos el privilegio de realizar un recorrido y apreciar las creaciones y promete ser un desfile de Carnaval con carros espectaculares.

“Ahorita ya es mucha presión. Es como todo, la gente no sabe lo que significa estar aquí, porque es papel por papel, pedazo por pedazo, detalle por detalle, son horas y horas de trabajo. Tenemos tres turnos. A veces trabajamos hasta los domingos. Aquí comemos, café, lo que sea, alcanzamos a cenar, ya llegamos a la casa en calidad de bulto a dormir, y poco dormir. Son tantas tensiones, ya cuando entregas, ya, ya no son tuyos. Estamos viviendo y padeciendo lo que Rigo padecía en todos los aspectos, hasta de lo que te tiran, pero no importa es parte de la historia”, comparten.

LOS RETOS

“Entre más te tiren, más te suben el ego, más te hacen trabajar, te hacen más fuerte. Te hacen hacer tu trabajo mejor. Uno aprende de los golpes de la vida, de las habladas, de la traición. Ya se nos resbala, traemos mantequilla”, coinciden Ana´s Lewis Legado.

EL EQUIPO

Ana´s Lewis Legado tiene un gran equipo creativo, conformado por 22 trabajadores, a quienes consideran familia. Algunos tienen 30 años de experiencia desde que trabajaban junto a Rigo.

Son ellas con ellos a la par, brazo con brazo. Están encantadas, su equipo tiene excelentes ideas y las apoyan en todo. Son muchachos con gran ingenio y creatividad, que viene de la escuela de Rigo, empezaron de niños y ahora ya tienen sus familias, ya son hasta abuelos.

Las nombran como Rigo las apodaba, “La Flaca”, “Yoyo” y “Cucú”. Todo el equipo el 100 % mazatleco.

CARROZA REAL y ESPECIAL

El carro del Rey es de los más largos y altos de la historia de los carnavales mazatlecos. El tema de está carroza es libre, pero tiene mucho que ver con América, tiene que ver con una leyenda desde que llegaron los conquistadores a una ciudad emblemática. La altura es considerable, está entre 17 metros o un poco más.

Es muy especial, ya que es un homenaje a Rigo. Se está pidiendo el permiso al director de Cultura para llevar algo representativo a esto adelante de la carroza.

El ELOGIO

“El año pasado recibimos un elogio, que afortunadamente íbamos caminando delante de la carroza, y un señor, ya mayor, brincó la valla, y se nos puso enfrente y nos dijo: “Son puras viejas pero que chin…” e inmediatamente pensé, ¡sí gustaron!, compartió Ana Isabel Lewis.

Sin duda, “Rigo está tatuado a Mazatlán y eso es imborrable”, finalizó Ana Mariana.

FRASE





La fiesta más grande es el desfile porque todas las familias se unen y es gratis. El tiempo se mide por carnavales Rigoberto Lewis Rodríguez.





