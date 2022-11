Entre reclamos y una orden de restricción, la relación de Aaron Carter y su hermano Nick

Aunque pudiera parecer que la relación de Aaron Carter con su hermano Nick Carter era buena, la realidad es que entre el cantante de rap y el integrante de los Backstreet Boys llegó a ser una relación en donde los reclamos fueron hechos públicamente a través de las redes sociales.

Fue en los últimos años de vida del intérprete de la canción “I'm All About You”, Aaron Carter, que la relación con su hermano, uno de los cantantes de la banda del tema de “I Want It that Way”, Backstreet Boys, Nick Carter,se mantenía gracias a nada más y nada menos que a la red social de Twitter.

Y es que, aunque para muchos Twitter es una red social en donde puedes ver lo último en información, hay quienes la usan para su desahogo; y entre la cuenta de Aaron y Nick, los intensos mensajes que estos dos cantantes se escribían, dejaban ver que la relación entre ellos estaba rota.

Hace algunos años, Aaron le reclamo a través de la antes mencionada red social a Nick no haberlo apoyado cuando lo detuvieron por conducir ebrio y posesión de drogas en el año 2017.

Ese no sería el único tema que el cantante de 34 años le reclamaría al intérprete de “Everybody”, pues también hizo público que fue víctima de abuso sexual por parte de su hermana Leslie cuando era solo un adolescente y que además había sufrido abuso por parte del mismo Nick toda la vida.

"Mi hermana me violó de los 10 a los 13 años, cuando no estaba medicada, y no solo fui abusado sexualmente por ella. Mis dos primeras bailarinas hicieron lo mismo cuando tenía ocho años. Y mi hermano abusó de mí toda la vida", twitteó Aaron.

Esa noticia se dio a conocer luego de que Nick solicitara una orden de restricción en contra de su hermano.

"A la luz del comportamiento cada vez más alarmante y de su reciente confesión de que alberga pensamientos e intenciones de matar a mi mujer embarazada y a nuestro hijo nonato, no nos ha quedado más elección que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros y a nuestras familias", anunció Nick Carter en su cuenta de Twitter.

La muerte de Aaron Carter

El pasado 05 de noviembre, el afamado cantante de hip hop fue encontrado sin vida en la bañera de su casa ubicada en el estado de California. Y aunque Aaron y Nick no eran los hermanos más unidos en los últimos años, este reaccionó de una manera conmovedora a la muerte de su hermano.

"Mi corazón se ha roto hoy. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido. Siempre me aferré a la esperanza de que, de alguna manera, algún día querría recorrer un camino saludable y finalmente encontrar la ayuda que tanto necesitaba”.

“A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida. Pero la verdad es que la adicción y las enfermedades mentales son el verdadero villano aquí”.

"Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá jamás. Te quiero Chizz, ahora tienes la oportunidad de finalmente tener algo de la paz que nunca pudiste encontrar aquí en la tierra… Dios, por favor, cuida de mi hermanito", fue lo que escribió Nick Carter a través de su Instagram.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de Aaron Carter, no obstante, esta sería la segunda muerte que el cantante de Backstreet Boys, Nick Carter, tendrá que superar, pues su hermana mayor, Leslie Carter, falleció a causa de una sobredosis de medicamentos en el 2012.