"Wake Me Up When Septemebr Ends", es una de las canciones que se han convertido en un hit de la banda de punk alternativo, Green Day, pues desde que se estrenó en el año 2004, ha sido uno de los temas musicales del álbum de "American Idiot", que se encuentra hasta el momento en el puesto número 94 de las 100 mejores canciones del siglo XXI de la revista Rolling Stone.

Fue hace 18 años que esta canción de la banda californiana conformada por Billie Joe Armstrong, Tré Cool y Mike Dirnt, se estrenó a nivel mundial, como parte del álbum al cual también pertenecen "Holliday", "Boulevard Of Broken Dreams", "Jesus Of Suburbia" y "American Idiot", canciones que se han convertido en éxitos mundiales de la legendaria banda de Green Day, sin embargo, esta canción, ha pasado a ser uno de los temas que cada año entra en tendencia en redes sociales en el mes de septiembre con el mismo meme de Billie Joe durmiendo.

Más allá de también ser para muchos un himno de duelo, batalla y superación, por el videoclip en el cual hacen alusión de un joven estadounidense enlistándose para ir a la guerra, pero para que entres en contexto, hoy traemos para ti la historia detrás de "Wake me Up When September ends" de Green Day





La historia detrás de la canción

Escrita por nada más y nada menos que el frontman de la banda, Billie Joe Armstrong, "Wake Me Up When September Ends", es una canción que habla sobre su padre, quién falleció en el mes de septiembre de 1982 a causa del cáncer de esófago en ese entonces, el cantante de "21 guns", tenía apenas 10 años.

Por lo anterior, Billie Joe, en algún momento, se refirió a que este tema, ha sido al canción más autobiográfica que había escrito hasta esa fecha, por lo que la considero como una rola terapéutica pero muy difícil de tocar, convirtiéndose en una canción catártica para él.