Se mantienen precios de los productos de la canasta básica en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Los precios de los productos de la canasta básica se han mantenido en las últimas semanas sin incrementos, lo que ha propiciado que las ventas de los comerciantes estén estables.

"En mi local no hemos tenido aumentos en las últimas semanas, no hemos afectado al consumidor, nos hemos mantenido bien gracias a que no se han incrementado los precios de la carne de res, ni de cerdo, que es lo que las personas más se llevan para sus comidas, gracias a que no hemos subido los precios, es que hemos tenido leves incrementos en nuestras ventas, esperamos seguir en este camino, porque si no es así, todos nos vemos afectados, tanto vendedores como consumidores", señaló Daniel Carreón, vendedor del mercado José María Pino Suárez.

En las fruterías que se encuentran en el interior del centro de abastos, algunos productos como el tomate, la cebolla, la papa, entre otras frutas y verduras, registran aumentos muy pequeños, mientras que en otros comercios conservan su precio.

"Aquí el precio del tomate es de 24 pesos el kilo, hay quienes lo dan a 25 o 27 pesos, el precio varía, en sí no sube mucho, a lo lejos sube uno o dos pesos, pero eso depende de cada locatario, cada quien pone el costo de lo que vende, ya sea para la papa, la cebolla, tomate, chile, o lo que quieran comprar", comentó Dionisio Campa, locatario del mercado.

Una ama de casa aseguró que el simple hecho de que los precios de los productos se mantengan durante el cierre del mes de abril, significa un 'tanque de oxígeno' para sus bolsillos.

"Nos deja respirar un poco, es un tanque de oxígeno para nuestros bolsillos, esperamos que se mantengan los precios, pero sabemos que en determinado momento van a subir otra vez", dijo Evelyn Niebla.

Los precios