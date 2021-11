Piden hoteleros que regrese el impuesto al hospedaje

Mazatlán, Sin.- El sector hotelero de Mazatlán mantiene buenas expectativas con la nueva administración que gobierna Sinaloa y uno de los principales temas a tratar en el sector turístico es el impuesto del 3% al hospedaje para cada región del estado, manifestó José Ramón Manguart Sánchez.

El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas recordó que la finalidad del recurso del impuesto del 3% es para mantener la promoción de los destinos de Sinaloa.

Confío en la apertura en el manejo de la información y sobre todo empujar para que nunca falte la promoción que es la gasolina de los destinos turísticos.

“Ahora con esta nueva administración confiamos en que los recursos van a fluir con el fin del cual fue creado el impuesto sobre el hospedaje, en campaña con el gobernador Rubén Rocha Moya, en el Foro Turístico, se le planteó la situación y vio con muy buenos ojos esta situación, a final de cuentas pues sería lo justo”, dijo.

Destacó que mediante las reuniones con la nueva titular de la Secretaría de Turismo, María del Rosario Torres Noriega, ya fue presentado un estudio para comenzar con dichos proyectos como el impuesto al hospedaje y Oficina de Congresos y Convenciones.

“De lo que se trata es de hacer equipo, precisamente para poder sacar adelante proyectos importantes como la promoción el tema de la Oficina de Congresos y Convenciones, el tema de la conectividad aérea, el tema de promoción”, expresó.

Por su parte, la titular de la Sectur adelantó que ya se está revisando el tema del impuesto del 3% debido a las reiterativas solicitudes del gremio de falta de transparencia.

"Ya tengo conocimiento de ello y cuando veo una radiografía no me refiero de tener datos así de manera general, sino que datos duros, diagnósticos que he tenido en la mano y sé que tenemos que trabajar en ese tema de la transparencia”, finalizó.









