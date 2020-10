Llama Profeco a moderar el uso de energía eléctrica

Mazatlán, Sin.- A unas horas de que concluya el subsidio a la tarifa de energía eléctrica, la Procuraduría Federal del Consumidor llama a los sinaloenses a que hagan un uso razonable del consumo.

El titular de la Profeco en Sinaloa, Miguel Ángel Murillo Sánchez, explicó que la aplicación de la tarifa de verano inicia el 31 de mayo y concluye el 31 de octubre, por lo que ya no habrá subsidio.

Manifestó que en esta nueva normalidad todos los estudiantes están en casa, toman sus clases en línea y utilizan computadores, televisiones, pero lo más importe es que cuiden el consumo, especialmente del aire acondicionado.

"Aquí es muy importante hacer un llamado a la población de que, a partir del 1 de noviembre, haga un uso más moderado de los aparatos electrónicos, pero especialmente de los aires acondicionados, porque este es el aparato de más alto consumo de luz", dijo.

Reiteró que el subsidio para la energía termina el 31 de octubre y ya no habrá un solo peso para ello y que cada kilowatt vale alrededor de tres pesos; un aire acondicionada de una tonelada te puede llegar a consumir entre 150 y 300 kilowatts.

Murillo Sánchez advirtió que, al terminar el subsidio a las tarifas se pueden elevar en los kilowatts no subsidiados y se puede triplicar el cobro en los recibos que afectan a los bolsillos de las familias sinaloenses.

Recordó que los picos de quejas por altos cobros de Comisión de Electricidad se presentan en las facturas de abril y de noviembre.

"Vienen las quejas y reclamaciones, está fallando mi medidor, no es posible que me haya llegado tan alto el recibo de luz, luego dicen eso, por ello la importancia de cuidar el consumo y la economía que actualmente no es la mejor en el país", concluyó.









