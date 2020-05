Covid-19 dejará a 10 mil desempleados en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- La emergencia sanitaria por Covid-19 podría dejar a más de 10 mil sinaloenses desempleados; a la fecha van más de 6 mil 500 y la mayoría sería del sector de servicios.

El presidente de Coparmex Mazatlán, Jorge García Félix, comentó que en el estado la crisis ha sido bastante severa, tanto la sanitaria como la económica, y aunque no precisó cifras, las pérdidas económicas han sido millonarias.

Advirtió que si en Sinaloa se sigue con la misma tendencia de lo que está pasando a nivel nacional, sería algo bastante alto, principalmente con el sector de servicios, que le ‘pegaría’ directamente a Mazatlán.

Comentó que en el caso de Culiacán, con la actividad primaria, considerada esencial, no ha tenido una caída fuerte en el empleo, pero en el caso de Mazatlán alrededor de 14 mil están desempleados, y una gran cantidad de ellos será de manera permanente, por el cierre definitivo de algunos negocios.

En el sector de servicios como hoteles, restaurantes, comercios, muchos están cerrados desde que empezó la contingencia, y otros han seguido operando ‘entre comillas’, ya que se habla que tienen ventas apenas de un 20%", dijo.

Por ello, expresó la necesidad de considerar la reapertura de los sectores económicos y definir una fecha para que se lleve a cabo, y aumentar el número de créditos.

García Félix detalló que Sinaloa tiene una cifra de 590 mil empleos formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y otra cantidad muy grande de informal.

Indicó que a nivel nacional se ha tenido una caída de alrededor de 700 mil trabajos, de los 22 millones que están dados de alta formalmente ante el IMSS.

Todavía no se ve muy fuerte el desempleo porque estamos en segundo mes de confinamiento, pero de seguir esta contingencia yo no me extrañaría que esa cantidad se convierta hasta dos millones de empleos perdidos Jorge García Félix









DATO

6 mil 500 desempleados van a la fecha en Sinaloa.

















