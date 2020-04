Crisis por Covid-19 pega fuerte en el Pino Suárez

Mazatlán, Sin.- Al menos 40 establecimientos comerciales que no tienen que ver con la venta de productos de la canasta básica, han cerrado en el mercado "José María Pino Suárez" durante la cuarentena originada por el Covid-19.

El presidente de la Mesa Directiva de Locatarios del recinto comercial, Alejandro Bernal Reyes, reconoció que la crisis originada por la pandemia ha pegado fuerte a quienes se dedican a la venta de artesanías y souvenirs.

Caso contrario, indicó, alrededor de 10 puestos han hecho caso omiso a las recomendaciones de Protección Civil, para no abrir negocios que difícilmente presentan ventas por la difícil situación económica que se vive en el puerto.

Se les ha pedido que hagan conciencia a las personas que tienen puestos que no son del giro de la canasta básica, para que no abran, como son huarecherías, joyerías, relojería, que venden otro tipo de mercancía.

Afortunadamente, la mayoría de los locales acataron la orden, no obstante que una mínima parte no lo ha hecho, los cuales abren por un cierto tiempo y después cierran porque no tienen ventas.

Hasta el momento, aseguró, los consumos en el mercado se mantienen en un 20%, cantidad con la que apenas sacan los gastos de lo invertido, por lo que difícilmente hay ganancias.

Abarrotes, cremerías, frutas y verduras, así como pescadería, pollería y carnicería, indicó, son los giros en que más concurren las personas en el actual período de recesión originado por el coronavirus.

Para evitar una mayor disminución en las ventas, aseveró, los locatarios se encargan de ofrecer un servicio seguro, al controlar el ingreso de consumidores, a los cuales se les pide laven sus manos con gel antibacterial.

20% en ventas registran locatarios del mercado Pino Suárez.





