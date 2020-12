Cierran desarrolladores con seis mil acciones de vivienda en 2020

Culiacán, Sin.- En el último mes del 2020, los desarrolladores de vivienda cierran con seis mil acciones de vivienda, representando un valor alrededor de cuatro mil millones de pesos, informó, el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), Jorge Frías Melgoza.

Precisó que en comparación con el año pasado, este cierre significa un decremento de entre el 25 y 30 por ciento. En 2019 alcanzaron siete mil acciones de vivienda y se tenía una inversión alrededor de cinco mil millones de pesos.

Frías Melgoza, señaló que la crítica situación que atravesaron este año no es únicamente por la pandemia, ya que, desde 2015 que llegaron hacer 12 mil acciones de vivienda, la cifra a ido disminuyendo año con año.

Al ser la CANADEVI un gremio que se dedica a la construcción y venta de casas, mencionó que en comparación con otras áreas de servicios no tuvieron grandes afectaciones e incluso podrían decir que están bien.





Yo creo que hemos sido de las industrias menos castigadas al final de cuenta, eso no significa que no nos duela o que no haya bajado, bajó en un 30 por ciento más o menos Jorge Frías Melgoza





En cuanto a la estimación que tiene para el 2021, reconoció que proyectan un año más complicado que el 2020, por rubros como el aumento del 15 por ciento al salario mínimo y el tiempo que va a tomar a las autoridades cubrir un gran porcentaje de la población en la aplicación de la vacuna.





“Yo creo que va a ser un año más complicado que este año, pero que esperamos cuando menos cubrir las mismas metas o incrementarlas un poco, no menor que lo que tuvimos este año, pero no sabemos cuánto más para arriba”, explicó.

El dirigente de CANADEVI, comentó que en ese sentido, los agremiados se están preparando para cumplir con los compromisos del próximo año, en donde además del aumento salarial, se agrega el incremento en acero, cemento, entre otros.

Exhortó a las personas que tienen contemplado comprar una vivienda, lo hagan ahora que todavía hay precios que sostuvieron en el año y no esperen al otro año cuando va a incrementar su valor.





















