Afirman que en Sinaloa ya se registra una recuperación de la economía

Culiacán, Sin .- A pocos días de que finalice el 2020, el análisis del Secretario de Economía, Javier Lizárraga Mercado, es que en Sinaloa se está caminando en la recuperación económica local por las acciones que han implementado.

“Sin duda se va a ir recuperando poco a poco, no hay duda que esto no fue sencillo, el confinamiento significó cero ventas para las empresas no esenciales, tuvieron que cerrar sus cortinas, mandaron a todos a sus casas”, señaló.

Comentó que esperan no cerrar tan mal el año a causa de los estragos económicos que provocó la contingencia sanitaria, sin embargo, considera que en el estado se tuvo más oportunidades que en otras entidades federativas por la operatividad de empresas esenciales.

“De 122 mil 500 unidades económicas que hay en Sinaloa, aproximadamente el 55 por ciento, un poquito más de 67 mil unidades económicas se mantuvieron abiertas, esto fue importante, fueron esenciales”, precisó.

En cuanto a los negocios no esenciales, recordó que en coordinación con Codesin e Intercamaral, realizaron un programa de reapertura, en el que se privilegió la salud, fue de manera gradual y se entregaron distintivos como el Protocolo de Atención y Sanidad Empresas en Sinaloa (Pase).

“Yo quiero agradecer y felicitar a la enorme mayoría de empresas de todos los tamaños, mipymes, de las micro hasta las más grandes, darles nuestro agradecimiento como estado de Sinaloa por haber mantenido sus plantillas de trabajo, eso fue muy importante, fundamental”, reiteró.

Lizárraga Mercado, destacó que uno de los indicadores que refleja como se ha venido recuperando la economía es en el tema del empleo, en donde, a octubre Sinaloa tiene una caída de cuatro mil 700 trabajos formales por Covid-19, cuando en el mes más difícil fue de hasta 20 mil 400.

Mientras que en las exportaciones, detalló que de enero a septiembre ya llevan un incremento del 0.7 por ciento contra el mismo período del año pasado, motivo por el que confían en que este año se rebasen los cuatro mil millones de dólares, aún con contingencia sanitaria.









