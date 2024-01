CFE generará el 61% de la energía eléctrica del país al final de la administración: AMLO

Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo que la paraestatal a su cargo ya cumplió con el objetivo central propuesto en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador de generar el 52 por ciento de la energía eléctrica del México, y que para el final de este sexenio llegará a generar el 61 por ciento.

Durante su participación en la conferencia presidencial de este jueves, Bartlett Díaz expresó que la capacidad de la CFE, “con la adición de las plantas de Iberdrola incrementará y la CFE llegará al 61 por ciento a septiembre de este año”.

Asimismo, el director de la CFE indicó que se puso en marcha en este sexenio un plan de rescate del sector eléctrico para que el Estado tenga su control. Precisó que este plan consiste en la ejecución de 4 proyectos: Energías limpias; Centrales prioritarias; Proyectos del corto plazo y, Adquisición de centrales.

Finanzas Carlos Slim firma acuerdo con la CFE para construir gasoducto

Destacó, en este sentido que al finalizar la actual administración, la CFE será propietaria del 49 por ciento de un gasoducto en el golfo de México y el 15 por ciento del sistema, lo cual tendrá beneficios por más de 3 mil millones de dólares.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Precisó que dicho proyecto se realiza junto con la empresa New Fortress. También destacó que hay una alianza con Grupo Carso de Carlos Slim para llevar gas al noroeste del País.

Subrayó que con la modernización de CFE ahora el gas alimenta el 60 por ciento de las centrales y no contamina, además de que genera ahorros.

Dijo que la CFE es financieramente más fuerte que nunca y que al inicio de la administración contaba con medio billón de pesos, en la actualidad aumentaron un 40 por ciento.

Además criticó que su administración detectó un sistema de extracción de las fianzas públicas dentro del modelo de gas, pues había plantas que jamás se construyeron y que tenían “contratos leoninos”. Ciencia Fuga en gasoducto de México emitió cantidades "extremas" de metano en 2019, dicen científicos

Previo a la exposición del titular de la CFE, el presidente Andrés Manuel López dijo que a algunos no les gusta que su gobierno avance con la recorría del sector eléctrico, pero añadió que “se olvidan que la política y los asuntos públicos deben tomar en cuenta el juicio práctico. Si la industria eléctrica nacional no tiene como propósito el desarrollo de la Nación, el beneficio del pueblo, se perjudican hasta las empresas particulares, no hay garantía que tengan insumos baratos”.

En este sentido, cuestionó cómo se va a competir como país si hay energía costosa en México y agregó que poco a poco ha ido convenciendo con la idea de que hay cuestiones estratégicas para el desarrollo del país.

Además cuestionó la reforma a eléctrica de 2013 que redujo a 16 por ciento la generación de eléctrica de CFE.

“¿Qué estaríamos haciendo ahora si íbamos a estar generando el 16 por ciento hoy de la energía eléctrica que necesitamos, con una dependencia total con empresas extranjeras cobrando lo que les dé la gana?”.

El presidente también comentó que adicionalmente a todos los logros que ha alcanzado la CFE en esta administración, ahora también se hace cargo de promover internet a todo el país.

“Ya la empresa de Internet está por terminar la instalación de 3 mil 200 antenas en el país y ya hay 90 mil localidades con Internet gratuito”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Subrayó que la empresa “Internet para todos” estará a cargo de la CFE como una filial, y así como llevó electricidad a todo el país, también llevará Internet a los mexicanos.