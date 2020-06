Carniceros mantienen precios durante la pandemia

Mazatlán, Sin.- Las ventas en las carnicerías del mercado municipal José María Pino Suárez, de Mazatlán, han caído al 50% en esta pandemia, pero aún así, se mantienen los precios.

El propietario de Carnicerías Tirado, Sebastián Tirado, manifestó que el aislamiento social por el coronavirus los ha afectado mucho.









Estamos batallando porque más que nada la gente económicamente no está bien, ya que Mazatlán vive del turismo y al no recibirlo, pues cierran restaurantes y comercios y no hay circulante, la verdad es que nunca me imaginé que se pudiera vivir esto Sebastián Tirado









Comentó que los precios de la carne de res y cerdo se han mantenido desde el año pasado, normalmente cuando ocurren crisis de este tipo hay quienes aprovechan y los suben.

Detalló que el kilo de carne de res para asar se ha mantenido en 140 pesos desde diciembre del año pasado, para cocer cuesta 120 pesos el kilo, el kilo de menudo se vende en 110 pesos y la machaca en 280 pesos el kilo

Expresó que la carne de puerco oscila entre los 90 y 40 pesos el kilo, en el caso de la pierna tiene un precio de 90 pesos el kilo, costilla 70 pesos, espinazo 40 pesos el kilo y el pollo entero 45 pesos el kilo; en los supermercados los precios varían entre 70 y 12 pesos el kilo.

Desde el año pasado no se han movido los precios, ha habido incrementos en otros productos, pero en la carne se ha mantenido afortunadamente para los clientes y los carniceros Sebastián Tirado









