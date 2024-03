Aumentan 50% fraudes de montaviajes en Semana Santa: atrapan víctimas en redes sociales

Los fraudes en redes sociales que ofrecen paquetes de viajes a bajo costo aumentaron 50 por ciento durante 2023 y se prevé que incrementen en estas vacaciones de Semana Santa, indicó el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero.

“Los montaviajes se dirigen a un segmento de la población que no sale mucho de vacaciones. Aquellos que están familiarizados saben que una oferta que está extrañamente por debajo del precio promedio no existe, pero aquellos que tienen la ilusión de viajar, pero que no tienen suficientes recursos, ven una oportunidad”, dijo en entrevista.

El fraude consiste en engañar a las personas a través de supuestas agencias de viajes que ofrecen paquetes que incluyen boletos de avión, hospedajes, comidas y recorridos turísticos a precios muy por debajo de lo que se pueden obtener en lugares establecidos.

Tal como le sucedió a Laura, quien prefirió omitir su nombre verdadero. Dos semanas antes del puente vacacional, encontró en redes sociales un paquete de viaje a Cancún, Quintana Roo por 10 mil pesos durante una semana. En ese momento se emocionó por llevar a toda su familia, pero tras dar el depósito a un número de cuenta que le enviaron por mensaje, surgió la duda.

Al contactar con la supuesta agencia de viajes, estos le comentaron que demorarían un poco en el registro. Laura marcó al hotel donde le dijeron que se hospedaría, pero le dijeron que no había ninguna reservación y se percató de que la habían defraudado.

Al preguntar por su depósito a la agencia de viajes, estos bloquearon cualquier contacto con ella.

“Me comuniqué por mensaje y por el teléfono que publicaron en Facebook. Después entré a la página oficial del hotel donde nos íbamos a hospedar, pero mencionaban que ellos no trabajan de esa forma sus reservaciones, y me dijeron que se trataba de un fraude”.

Integra Viajes Tavco, una agencia de viajes registrada ante la Secretaría de Turismo, indicó que este tipo de paquetes como el que le ofrecieron a Laura no se realizan en temporadas altas y al precio que los venden en redes sociales. De acuerdo con un representante de la agencia, un paquete turístico para Cancún en Semana Santa cuesta en promedio 29 mil pesos en hotel económico y hasta 45 mil con todo incluido.

“Es poco probable encontrar un paquete a Cancún por 10 mil pesos, es irreal inclusive por la disponibilidad. Y es que para los montaviajes, no importan las fechas ni la temporada alta, siempre tienen habitaciones”, indicó Integra Viajes Tavco.

El Consejo Ciudadano advirtió que este tipo de fraudes tiene mayor auge en temporadas altas como Semana Santa, las vacaciones de verano o el cierre de año. Cancún, Puerto Vallarta, y Acapulco son los principales destinos que usan como gancho en estas estafas.

El modus operandi de los cibercriminales consiste en clonar páginas de agencias de viajes o se inventan empresas que solo existen en el mundo digital y ofertan paquetes a través de redes sociales, explicó Guerrero.

Señaló que 61 por ciento de quienes presentaron un reporte de fraude son mujeres y en su mayoría, personas de 41 a 55 años.

Del total de las quejas recibidas, 92 por ciento de los casos, el fraude se realizó y el resto quedó en tentativa.

En cuanto a los montos defraudados, 46 por ciento dijo que pagó entre cinco mil y 20 mil pesos; 25 por ciento entre 20 mil y 50 mil, y 15 por ciento de 900 a cinco mil pesos.