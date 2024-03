Paloma Sánchez asegura que la violencia en Sinaloa no modificará estrategias de campaña

Mazatlán, Sin. -Luego de lamentar el deceso del secretario general del PAN en El Fuerte, Román Quezada, la candidata al Senado por Sinaloa de la coalición Fuerza y Corazón por México, Paloma Sánchez, aseguró que la violencia no va a modificar sus estrategias de campaña.

Durante una rueda de prensa que ofreció en Mazatlán este jueves, pidió justicia y el esclarecimiento de los hechos.

“Esto no puede seguir pasando, lo que vivimos en Sinaloa y mucho menos que esta elección se ensucie con la sangre, con la violencia”, sentenció.

Sánchez aseguró que lo acontecido no cambiará nada en la campaña que está realizando por Sinaloa, debido a que sabía el reto que enfrentaba y lo ve como una oportunidad, porque no pedirá mayor seguridad, dado que los sinaloenses están expuestos todos los días.

“No va a cambiar nada, porque al contrario, esto nos mueve. Yo soy una mujer que siempre ha dicho que me gusta defender las injusticias, las causas. No mueve nada porque esto no me va a parar, yo sabía el reto, esto que se ha presentado lo veo así como una oportunidad para que esto vaya mejor. En temas de seguridad o algo que vaya a cambiar, no, yo siempre he dicho que cómo por qué pediría yo seguridad si aquí los sinaloenses todos estamos expuestos”, dijo.

Paloma Sánchez criticó las estrategias de seguridad que ha implementado el gobierno estatal, el cual no ha tenido una estrategia clara.

La candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por el PRI, PAN, PRD, señaló que a una semana de iniciadas las campañas, ha recorrido 16 municipios, donde ha visto a la población emocionada con este proyecto.

Imelda Castro recorre el mercado Garmendia de Culiacán

Por su parte, la candidata al Senado por Morena, Imelda Castro, realizó un recorrido por el mercado Garmendia en Culiacán, donde también habló sobre el lamentable hecho donde perdió la vida el secretario general del PAN en El Fuerte y exigió que se investigue y se dé con los responsables.

Indicó que la Fiscalía General del Estado está obligada a hacer las investigaciones correspondientes en todos los casos, pero aún más cuando se involucra a algún dirigente de partido o candidato en elecciones.