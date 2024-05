Paralizadas por falta de agua, colonias de Mazatlán tras daños de tren

Frustracción y desespero viven este jueves habitantes del sur del puerto por la falta de agua potable, luego de que un accidente de tren dañara el cableado de la CFE que alimenta el cárcamo de rebombeo Juárez.

No hay agua, pues ni pa' fregar los trastes, lavar ropa o hacer sus necesidades fisiológicas.

“No podemos hacer nada sin agua, y tardar tanto para solucionar estos problemas no está bien, porque son cosas que tendrían qué ser de manera inmediata, no para que nos tengan a la espera, y es por igual a la CFE, con peligro el poste colapsará o nos fuera peor", comentó Janeth Padilla, vecina de la Colonia Francisco I. Madero.

La falta de agua ha paralizado actividades básicas como cocinar, limpiar y mantener la higiene personal, lo que genera un ambiente de desesperación en las personas afectadas.

La preocupación entre los vecinos es palpable, principalmente por el tiempo que tarde la reparación.

“Nos preocupa cuánto tiempo vamos a estar así, sin agua, se necesita para muchas cosas, gracias a Dios que yo vivo un poquito lejos de donde pasó todo, solo afecta en esto, pero está mal que este tipo de cosas sucedan, el tren va a volver a pasar y los cables seguirán igual, o será que el tren será más chico, no sé, pero son cosas que no tienen qué ocurrir", mencionó Omar Alejandro Peraza, vecino de la Colonia Azteca.

Pese a la frustración general, algunos vecinos muestran comprensión y paciencia al reconocer los esfuerzos de las autoridades para resolver el problema.

“Sabemos que están haciendo lo posible. Solo esperamos que sea rápido, porque si estar esperando por esto como que no va, quién sabe por qué no revisan por dónde pasa el tren, gracias a Dios no provocó una tragedia, ahora toca esperar por las malas", señaló Rythziana Carrillo.









