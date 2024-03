Hay inconformidad con nombres de aspirantes a diputados locales por Morena

Mazatlán, Sin. -A dos semanas de que Morena diera a conocer la lista de aspirantes a las diputaciones locales en Sinaloa, hay algunos inconformes con los nombres que aparecen en los cuatro distritos de Mazatlán.

El regidor Roberto Rodríguez Lizárraga, militante de Morena, pide al Consejo Estatal y Nacional de este partido, se aclare el procedimiento que se utilizó para designar las candidaturas de los cuatro distritos locales en el puerto.

También puedes leer: Preparan salida dos funcionarios del Ayuntamiento para irse a campaña¿Quién los sustituye?

Se refirió específicamente a los distritos 21 y 23, en los que aparecen como precandidatos el empresario Carlos Escobar y el también diputado Juan Carlos Patrón, respectivamente, quiénes se habían registrado para contender por la presidencia municipal y, por tanto, no pueden participar para ocupar otro puesto de elección popular.

"Lo que a mí me sorprende es que los mismos estatutos de Morena y la misma convocatoria señalan de que no puede ser candidato por un registro al que no fuiste inscrito, si no se respetaron los estatutos y no se respetó la convocatoria de parte del Comité Ejecutivo Estatal que envió al Comité Ejecutivo Nacional, dejan entre dicho el resultado de dónde se derive los candidatos a los diputados locales por Mazatlán", dijo.

Si fue por encuesta, exhortó a transparente los resultados, ya que descarta que ambos aspirantes tengan más popularidad que otros compañeros que han hecho trabajo en Morena desde su fundación.

Que se respeten derechos politicos

El edil mencionó que no se pueden violentar de esa manera los derechos políticos de los militantes, por lo que enviará un Oficio al Consejo Nacional acompañado de firmas de otros simpatizantes inconformes.

Con esta acción espera que se puedan aclarar las dudas y de ser posible incluso revertir la decisión, pues el 4 de abril es la fecha límite para el registro y hacer oficiales las candidaturas.

Lista

Distrito 20 Karla Daniela Ulloa

Distrito 21 Juan Carlos Escobar

Distrito 22 Rita Fierro Reyes

Distrito 23 Juan Carlos Patrón Rosales