Tere Millán anuncia su candidatura para la alcaldía de Mazatlán por Morena

La exreegidora Tere Millán anunció oficialmente su registro para el proceso electoral, postulándose como candidata por el partido Morena para la alcaldía de Mazatlán.

Durante la conferencia de prensa, Millán destacó la receptividad positiva que ha encontrado entre los miembros de su partido y subrayó que hasta el momento no ha experimentado rechazo alguno por parte de los morenistas.

"El respaldo que he recibido ha sido alentador, siento el apoyo de quienes comparten la visión de transformación y justicia social que representa Morena, no he sido rechazada, porque compartimos los mismos ideales", aseguró.

La candidata abordó diversos temas que considera prioritarios para el desarrollo de Mazatlán.

Enfatizó la urgencia de abordar problemas como el derramamiento de aguas negras, la seguridad ciudadana, la vialidad y la certeza jurídica de los predios en la región.

"Son bastante las necesidades que existen en nuestro puerto, y estoy comprometida a gestionar, son muchas las necesidades que existen, está la problemática de derramamiento de aguas negras, seguridad, vialidad, certezas jurídicas de predios, este último se necesita gestionar", afirmó Millán.

Respecto a sus motivaciones para postularse,Tere Millán destacó sus ideales centrados en la justicia para los menos privilegiados y la defensa de quienes no pueden hacerlo por sí mismos.

Estos principios, según Millán, coinciden plenamente con la visión de la cuarta transformación.

"Mis ideales son de buscar justicia para los que menos tienen, los que no se pueden defender, estoy aquí para representar a aquellos que necesitan una voz fuerte en la administración municipal", expresó.

Además, la candidata se mostró agradecida por el apoyo recibido de diversos sectores, destacando el respaldo del sector educativo, empresarial y de las comunidades locales.

"Mi pasión es servir a la ciudadanía, y estoy contenta de seguir siendo apoyada en esta nueva etapa. Juntos, construiremos un Mazatlán más próspero e inclusivo", concluyó Tere Millán.