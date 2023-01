The last of us: ¿Qué diferencias tienen el videojuego y la serie?

Algo que sin duda alguna ha llamado la atención de diversos fanáticos y no tan fanáticos de la franquicia de The Last of Us es el lanzamiento de la serie realizado este 2023, pues como una forma ideal para recibir el año, una de las historias más icónicas de los videojuegos llega a las plataformas de streaming para desarrollar su trama de forma renovada.

Esta adaptación del juego de Naughty Dog a manos de Craig Mazin y Neil Druckmann ha alcanzado gran popularidad, y no es para menos, pues la entrega está complementada por bastantes adiciones y cambios que ayudan a dar un mayor contexto a la construcción del mundo de la infección Cordyceps.

Es la plataforma de Streaming HBO Max la encargada de llevar a las pantallas la reimaginación del juego de Druckmann, donde hemos encontrado algunas diferencias significativas si ya conoces el mundo del videojuego, pero para este recuento es recomendable mirar la serie si todavía no la empiezas.

La introducción

El primer episodio explica el contexto de la infección. Foto: HBO

Lo que recibe en este caso al inicio de la serie es una escena con el contexto inicial de su narrativa; la manera en la que funciona la infección. Se trata de una situación ambientada en un programa de TV de finales de los 60 que explica el contexto del hongo Cordyceps en un muy tenso debate entre dos científicos.

Es la forma en la que discuten sobre una posible pandemia para la cual la humanidad no tiene una respuesta o señal de salvación lo que funciona como la primera escena respecto al videojuego.

El tiempo

Las dos tramas se desarrollan en un tiempo distinto. Foto: HBO

Otro cambio que no es de gran peso para la historia, pero sí es un dato curioso es el de la fecha de ambientación de las historias, pues en el videojuego la historia principal está ambientada en el año 2033, tan solo 20 años después del inicio del brote del hongo Cordyceps: en la serie, por otro lado, esta historia comienza en el 2023.

Los hongos

La manera en que actúa el hongo Cordyceps también sufrió cambios en esta adaptación. Foto: HBO

Uno de los detalles que llamó más la atención de los fanáticos fue el hecho de que al exponerse a los infectados Joel o Tess no se protegen con una máscara como en el videojuego, esto es debido a que en esta versión televisiva las esporas no representan un problema.

Según información de los showrunners, la transmisión de esta infección es con base en mordidas y de los llamativos brotes que salen de la boca de los infectados.









Epicentro de la pandemia

En parte del prólogo se revela que el hongo causante de la epidemia se originó en la harina. Foto: HBO

El segundo episodio, “Infectados” nos muestra al principio los orígenes claros de la pandemia. Es así como los creadores confirman que el epicentro del brote del Cordyceps es una fábrica harinera localizada en Yakarta, Indonesia.

Siendo un detalle abordado de manera distinta, una micóloga sugiere incluso bombardear instantáneamente la ciudad como método de contención.

Pensamiento de colmena

En esta entrega se plantea que el hongo funcione como una red de interconexión para los infectados. Foto: HBO

En esta nueva narrativa se explica el nuevo funcionamiento de los infectados, pues a pesar de que no cuentan con las esporas, en esta secuencia se nos revela desde lo alto de un edificio que entre ellos cuentan con una especie de mente de colmena no muy desarrollada, la cual los conecta a través de unas raíces que, si son manipuladas, atraen a los huéspedes del Cordyceps lejanos.

Conforme los episodios siguen siendo revelados, se pueden obtener más y más datos curiosos que los creadores de esta serie adaptada separaron o recuperaron del famoso videojuego de terror y supervivencia de Naughty Dog; por esto es recomendable seguir de cerca el desarrollo de la serie que hasta ahora cuenta con una gran trama por delante.