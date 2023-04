¿Te cuesta trabajo retomar la rutina después de vacaciones? Aquí te decimos por qué

Tras los días de descanso que causó Semana Santa te será difícil regresar a tu rutina, ya que tu cuerpo se quedó acostumbrado, de alguna manera, al descanso y al desconectarte de tus ocupaciones.

Es por esto que, existen factores por lo que decides enfocar tus prioridades a descansar la mente y el cuerpo, y por supuesto, todos necesitamos y merecemos un descanso después de la ajetreada rutina, el inconveniente llega cuando las vacaciones se acaban y tienes que retomar tus responsabilidades, pero, ahora será cuestión de que te acostumbres a tu rutina.

Entrena tu mente antes de regresar

El regresar a tu trabajo como parte de tu rutina no tiene por qué ser complicado, solo debes de saber cómo hacerlo, y para esto, el primer paso es que hagas conciencia de que las vacaciones ya se acabaron. Lo más recomendable es que días antes de que se acaben pongas a tu mente en “modo de regreso” haciendo actividades para que tu mente necesita ordenarse para que el regreso al diario no sea tan brusco.

Toma tu tiempo

Lo que no debes hacer es exigir todo de una, todo toma su tiempo, acepta tus responsabilidades poco a poco, no permitas que la pereza o la tristeza al final de las vacaciones te embarguen del todo, trata de que tu mente esté centrada, con toda la disposición de retomar las labores del día, y esmérate para que las próximas vacaciones sean mejor que estas.

Alimentación y deporte

Estando de vacaciones no se te pasa por la mente continuar con tu dieta y tu plan del gimnasio, como parte de la vuelta será fundamental para que adaptes tu alimentación.

Apuesta por los platos ligeros en calorías, opta por las verduras y pescado, por mencionar algunos, e incluso, si ya cuentas con un plan alimenticio, consulta con tu nutrióloga.

Ahora bien, para que no sufras con el regreso de tus vacaciones, no te quedes con las ganas de hacer algo, aprovecha todo lo que puedas, para que tu regreso no sea frustrante.