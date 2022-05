SOY Apoyan a excluidos por LGBTfobia

Leonardo Martínez, un joven de 27 años de la Ciudad de México, se vio obligado a abandonar su hogar debido a que se sentía excluido por su orientación sexual, por lo que se acercó a Casa Frida para resguardarse y recibir apoyo.

“Venía de una situación de casa complicada, mi salida del closet y varias situaciones que eran difíciles ahí. Yo llegué aquí y se me abren las puertas”, dijo el joven después de llegar a la casa donde se resguarda, que se encuentra ubicada en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.

Después de pasar por una situación de precariedad, Leonardo tuvo la oportunidad de conseguir un empleo como supervisor en una empresa de restaurantes de comida rápida y hoy se encuentra viviendo en un departamento en una zona céntrica de la capital del país.

El joven lamenta que como persona perteneciente a la comunidad LGBT+ se tengan que afrontar ciertas limitantes o una serie de trabas por parte de las compañías que aún se dejan llevar por los estereotipos relacionados a la sexualidad.

Dijo que afortunadamente existen lugares donde eso ya no importa, pero que en la actualidad aún hay un gran número de establecimientos donde la gente no encaja porque no cumple con la imagen que la empresa quiere proyectar.

LA DISCRIMINACIÓN PREVALECE

El caso de este joven de 27 años refleja una dura realidad que vive la comunidad LGBT+ en México, que este 17 de mayo se sumó a la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y la Biofobia.

En México, se estima que el 11 por ciento de la población se identifica como LGBT+, lo cual equivaldría a casi 14 millones de personas.

De acuerdo con la agencia EFE, al menos 6 de cada 10 personas de la comunidad LGBT+ han reportado haber sufrido algún tipo de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, además de que el 51.6 por ciento de las personas de esta comunidad han denunciado que se les ha negado injustificadamente un empleo o un ascenso debido a su orientación sexual, además de que esta proporción aumenta al 65 por ciento en el caso de las personas trans.

Leonardo Martínez es uno de los beneficiarios / Foto: EFE

Es por ello que para las personas de esta comunidad existen pocas o nulas posibilidades de encontrar un empleo digno y seguro que cuente con prestaciones de ley, como expuso Ian Hernández, quien es el coordinador de desarrollo institucional de Casa Frida y del programa Contrata LGBTIQ.

Hernández comentó que la comunidad trans es la que ha sufrido la mayor parte de la discriminación, y que todos ellos han vivido algún tipo de rechazo en sus empleos, algún miedo o alguna falta de oportunidad de crecer dentro de la industria.

REFUGIO PARA LA DIVERSIDAD

Contrata LGBTIQ es parte de Casa Frida, se trata de un refugio que abrió hace un par de años cuando la pandemia del Covid-19 comenzaba, con el objetivo de acoger a mexicanos y migrantes que huyen de la violencia y desde entonces han pasado cerca de 330 personas por esta institución de las que cerca del 45 por ciento ya han conseguido alguna entrevista de trabajo y han recibido asesoría y talleres.

Además, el programa ha conseguido alianzas con empresas de talla internacional así como con la cadena de hoteles Ibis. Ian apuntó que ha sido muy positivo y que ha sido un trabajo en conjunto, ya que muchas de estas empresas han logrado dar el primer paso hacia ellos y se acercan diciendo que cuentan con vacantes que quisieran compartirles.

Por su parte, Leonardo dice que ahora su deseo es terminar sus estudios y volver a un área administrativa:

“Quiero volver a lo mío, y claro, tener mejores oportunidades laborales y prestaciones. Mi meta es tener algún trabajo más remunerado, más estable y donde siga siendo yo”, finalizó.

