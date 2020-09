Homeschooling: Los efectos emocionales por la clases a distancia

Culiacán, Sin.- Son muchos las nuevas normalidades que hemos estado teniendo que enfrentar desde la llegada del Covid-19, ahora estamos liderando con el regreso a clases a distancia o en línea el cual mañana ya serán dos semanas en que los niños y jóvenes, así como los papás se están esforzando por sacar el mejor provecho de esto.

Pero las reacciones han sido muchas y sobre todo los efectos emocionales por esta nueva modalidad están al día, por lo que la psicóloga Angi Arrellano nos platico sobre este importante tema del cual asegura que se están manifestando afectaciones en los procesos cognitivos, además en la salud mental.

La especialista comentó que quienes están sufriendo más problemas por esta nueva modalidad o quienes están siendo actores principales por el homeschool, son las personas que tienen poca tolerancia a la frustración, personas que no cuentan con los suficientes recursos materiales, (dispositivos móviles, computadora de su propiedad, buen internet en casa etc), así como personas que no tienen atención o apoyo por parte de mamá o papá.

Destacó que en los niños se puede observar poca afectación psicológica por la baja capacidad que tienen las infancias de engancharse en los problemas por cumplir responsabilidades, “por lo regular se presenta más en madres o padres problemas de depresión y ansiedad, sobre todo en madres que con esta modalidad en línea y confinamiento se incrementa la carga laboral, por añadidura esto se ve proyectado en la respuesta de las infancias al momento de realizar tareas o actividades, misma que interfieren en las evidencias escolares (tareas)” detalló la psicóloga.

LOS JÓVENES

Por el lado de los adolescentes y jóvenes universitarios aseguró que ellos si están manifestando afectaciones directas en la concentración en clases en línea, y explicó “además se ve ciertos bloqueos al ser receptores de nuevos contenidos académicos, inclusive hay quienes tienen planeado o mínimo se les cruza por la mente la posibilidad de abandonar los estudios mientras superamos esta crisis sanitaria”

Por lo que la experta considera importante para evitar la deserción académica, el acompañamiento psicosocial de profesionales de la salud mental, pues asegura que es trabajo en coordinación de la psicología educativa y la psicología clínica; a dice que los problemas más comunes en adolescentes y jóvenes universitarios los presentan con estados de ansiedad, depresión, mal higiene del sueño, problemas o dificultad para conciliar sueño (diferentes tipos de insomnios) trastornos del sueño entre otros.

“Hay que reconocer también que estamos en un proceso de adaptación a una nueva normalidad, el cerebro esta intentando modificar y construirse en una nueva realidad, es por ello por lo que estamos generando resistencias al modificar nuestra química cerebral”, asegura.

Las reacciones por el homeschooling han sido muchas y sobre todo los efectos emocionales. Foto: Cortesía | Pixabay

LOS NIÑOS

Para Angi Arellano, evitar que los niños caigan en diferentes efectos emocionales por sus clases a distancia, sería enfocarse en las personas que esta guiando a los menores, es decir madres y padres porque son quienes bajan la información primero, además son quienes reciben indicaciones sobre la planeación y están en contacto directo con maestras/os, “en este sentido tendríamos que aportar con planes de capacitación, charla para madres y padres, algún programa de contención emocional o ejercicios de activación física al menos una vez a la semana para liberar la tensión y la ansiedad que esto generé, ya que nuestro estado emocional y psicológico se transfiere a nuestros niños”.

Asegura que una vez bien enfocado y entendido que madres y padres necesitan tener un punto de equilibrio para guiar a los niños, se tiene que pasar a designarles un área de “estudios” a los niños, es decir creándoles una atmósfera académica dentro de sus hogares, “esto ya dependerá mucho de los recursos con los que cuentes, lo ideal sería proporcionarles un escritorio con materiales escolares, computadora o dispositivos para las clases en línea o para ver TV educativa, entre otros”.

Aquí te ayudamos para que este regreso a clases te enfoques en tus estudios. Foto: Cortesía │Pixabay.com

EL CONSEJO

La psicóloga entiende que no todas las personas tienen, ni cuentan con los mismos recursos materiales ni económicos, sin embargo, asegura que debemos tomar conciencia y brindarles un espacio tanto a los niños como a los jóvenes para que hay realicen sus estudios, y destaca que hay que evitar que sean las habitaciones ya que esas se usan para nuestro descanso y nuestro descanso y nuestro cerebro ésta programado sobro la funcionalidad de cada cosa, en este sentido podrían generarse condiciones de resistencia.

“Honestamente no tiene mucho sentido empezar a quejarse de la dinámica escolar que estamos llevando a cabo, hay que ser más empáticos con el personal docente, a nadie nos favorece estas condiciones. Maestras y maestros desharían estar con su alumnado en las aulas, ya que, al estar bajo esta situación, también les detona sus crisis, puesto que han tenido incremento laboral por parte de la planeación, evidenciar su trabajo, además de tener que desarrollar habilidades psicoemocionales para poder educar a través de un dispositivo con paciencia, impartir con templanza y atender las dudas de madres y padres”, concluyó.

Foto: Jesús Verdugo | El Sol de Sinaloa













