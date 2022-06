¿Hackeo a través de SMS? Aquí te explicamos qué es el smishing

La tecnología avanza a pasos agigantados y lo confirmamos todos los días. La comunicación es cada vez más digitalizada y cualquier persona puede acceder directa o indirectamente a tu información personal.

Recientemente se ha hecho presente una nueva manera de robar información personal o extorsionar a través de mensajes de texto, este tipo de delito es un mecanismo de phishing conocido como el smishing o hackeo a través de SMS.

¿Qué es smishing?

El smishing o hackeo a través de mensajes de texto es una nueva modalidad del phishing, donde el ciberdelincuente envía mensajes capciosos que contienen números de teléfono falsos o url al teléfono de la víctima, con la intención de darle clic a esa parte para instalar un spyware, que se trata de un software malicioso que infecta su ordenador y/o dispositivo y recopila datos personales, así como también, información de la navegación y el uso habitual de internet.

Señales de alerta

Algunas señales a las que debemos de prestar atención, y que son las más comunes, son los mensajes del banco, sobre promociones, o números de teléfono con contactos que no conoces o que nunca has llamado; también se pueden dar a notar con fallas en el dispositivo, como reinicios automáticos, cuando la batería de tu celular está muy por debajo de lo normal o fallo en envío de los mensajes, e incluso, hasta con consumo no justificado de los datos móviles y con mala señal.

Sigue las recomendaciones

Se recomienda, de primera mano, cuando recibes mensajes referentes a tus cuentas de banco, es el comunicarte directo con ellos y confirmar la información y evitar el caer en fraude.

Desconfiar de los mensajes de texto, verificar los detalles del mensaje y la información que en ese contiene. También se recomienda no descargar aplicaciones que no sean confiables desconocidas, así como abstenerse a conectar tus dispositivos a redes de wi-fi en espacios públicos.