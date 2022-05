¿Sabes cuántas horas debes dormir según tu edad? Aquí te lo decimos

Para la mayor parte de la población el tener una buena noche de sueño es muy importante, ya que de eso dependerá tú actitud al día siguiente. Sin embargo, no todos somos conscientes de cuántas horas se necesitan dormir para que tu cuerpo sienta que sí descansó, e incluso algo relevante es que eso también dependerá de tu edad, por lo que aquí te lo explicamos.

Con base en un estudio de National Sleep Foundation, una organización benéfica enfocada a educar sobre el sueño localizada en Estados Unidos, los adultos saludables necesitan entre 7 y 9 horas de sueño por noche.

Los bebés, niños y adolescentes necesitan dormir más para su desarrollo.

A continuación, la cantidad de sueño dependiendo de tu edad:

-Bebés de 4 a 12 meses, se recomienda de 12 a 16 horas por cada 24 horas, aquí incluyendo las siestas que tome al día.

-De 1 a 2 años, es recomendable que duerman de 11 a 14 horas, también por 24 horas, con siestas.

-De 3 a 5 años, deberán dormir de 10 a 13 horas por cada 24 horas, incluyendo las siestas.

-De 6 a 12 años, de 9 a 12 horas por 24 horas.

-13 a 18 años, descansan de 8 a 10 horas por cada 24 horas

-Adultos deberán dormir 7 horas por noche o más, aunque no se recomienda dormir más de 9 horas.

Aparte de la edad, existen otros factores que pueden afectar la cantidad de sueño que necesitas.

La calidad de sueño, en el sentido de que, si no estás durmiendo bien, que tu sueño se interrumpe con frecuencia o te la pasas dando vueltas en la cama; o también, si te desvelas y no repones las horas de la noche anterior, el envejecimiento, embarazado, etc.

Lo relevante es que, si duermes muy por debajo de eso, basándote en tu edad, lo más relevante es reflexionar para que puedas orientarte hacia las necesidades individuales.