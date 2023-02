Estos son siete juegos que dejarán de estar en el Xbox Game Pass este 28 de febrero

El Game Pass de Xbox ha resultado como caído del cielo para los amantes de los videojuegos, pues su extensión ofrece el acceso a diversos títulos de distintas categorías con una suscripción mensual, servicio que se ha convertido en una referencia dentro del mundo del gaming. Esto, aunque sea usual que su catálogo cambie y deje de contar con algunas entregas.

Es así que Microsoft ya ha liberado la lista de los juegos que dejarán de estar disponibles en el Xbox Game Pass a finales de este mes, por lo que, si todavía no los has jugado, es la hora de aprovechar. Si no sabes de qué títulos se trata, aquí te evitamos la sorpresa.

Considerando que hay preferencias para todos, tal vez esto resulte en noticias desalentadoras, sin embargo, recuerda que, con excepción de los títulos exclusivos, algunos juegos tienen que irse en algún punto, aunque no es imposible que puedan regresar a estar disponibles en la plataforma.

La lista comprende a:

Dragon Ball FighterZ

Octopath Traveler

Alien Isolation

Lightning Returns: Final Fantasy XIII

Crown Trick

Far: Changing Tides

Madden NFL 21

El revuelo llegó a la web, pues sin duda, la despedida de juegos como el de lucha 2D de Arc System, Dragon Ball FighterZ representa un golpe duro para los jugadores, pues se trata de una entrega fresca que trajo de vuelta la emoción por la saga de Akira Toriyama, con mecánicas de lucha interesantes y una calidad tremenda que encantó a más de uno.

Otro caso similar sucede con Alien Isolation, un gran clásico moderno, este especial da una vuelta por los orígenes de la exitosa película de 1979 replanteando algunos de los sucesos de la cinta con un retomado estilo de survival horror que, de la mano con The Creative Assembly (Estudio de Total War), le devuelve la gloria a una de las criaturas más temidas del cine contemporáneo.

Para muchos Alien Isolation es de los mejores juegos de la saga. Foto: Captura de pantalla | The Creative Assembly

Otra de las entregas que será extrañada por los fanáticos del gaming sin duda es el RPG H2D2 de Square Enix, Octopath Traveler, un juego que entrega la sensación de transportar al jugador a la época dorada del género, como el caso de Final Fantasy VI o Chrono Trigger.

Esto significa que, si eres de los que creció durante la época de los 16 bits, aún estás a tiempo de disfrutar de este título. Octopath Traveler funge como un tributo y uno de los mejores exponentes de género JRPG que sin duda te atrapa en una aventura con varias horas de diversión.

Nuevos títulos

Como ya se mencionó, los títulos que incluye el Game Pass irán cambiando con el paso de los meses, esto como una forma de actualizar el servicio, lo que significa que Microsoft nos tiene preparadas diversas sorpresas, como los títulos que llegarán con marzo donde ya destacan, la oscura fantasía Wo Long Fallen Dynasty o el multijugador de supervivencia Valheim.