Strays: la película clasificación “R” que se estrenará este 2023

Universal Studios traerá a los cines una historia poco convencional para este 2023, pues se aventuraron con una trama ligeramente distinta a lo que habíamos visto antes. Desde que se liberó el avance del filme el 8 de febrero de este año, “Strays” promete ser una de las mejores películas de este año.

Esta compañía apostó grande con esta cinta que parece algo peculiar, pues a pesar de que sus protagonistas son un pequeño grupo de perros, se trata de una película clasificación “R”. Es decir, está restringida, visible sólo para personas mayores de edad, por esto, aquí te contamos más sobre “Strays” de Josh Greenbaum.

Con un elenco con nombres como Will Ferrer, Will Forte y Jamie Fox, esta película viene del gran trabajo de producción de Phil Lord y Chris Miller, producida también por las mismas mentes detrás de “Spider-man: Into the spiderverse”, “How I Met your Mother” y “The Lego Movie”.

“Strays” cuenta la historia de un perro abandonado que se une a otros perros callejeros para vengarse de su antiguo dueño, todo con una comedia que se basa en clásicos de animales que hablan como “Babe: El Puerquito valiente”, “Marmaduke” o “La telaraña de Charlotte”.

Will Ferrell is Reggie. Jamie Foxx is Bug. Go fetch yourself. #StraysMovie pic.twitter.com/yFt1IxhAQJ — Strays (@Straysmovie) February 8, 2023

El asombroso equipo de voces para los personajes principales de esta película necesitó de una dirección que llenara los zapatos para la producción, y quién mejor que Josh Greenbaum para ello, pues su larga trayectoria en televisión comercial y sus varios premios Emmy lo preceden.

Esta nueva comedia conservará un estilo hilarante y bastante alocado, pues presentar a un grupo de perros mal portados y con malos hábitos entrega un tono de humor negro que le da la diferencia, motivo por el cual se ganó su clasificación R.

El tráiler ya nos dejó ver un poco de la naturaleza de “Strays”, pues podemos ver a los canes simulando tener relaciones con figuras decorativas, alcoholizándose, utilizando malas palabras, incluso drogándose, todo con una gran disposición para causar problemas y lograr su objetivo principal.

La fecha del estreno está fijada para el próximo 9 de junio de este año, y si te interesa ver algo fuera de lo usual con unos protagonistas muy caninos, no te puedes perder “Strays” en cines.