¿Cuál es y dónde se celebra el festival del globo más grande del mundo?

Los festivales de globos son eventos que atraen a miles de personas de todo el mundo. Estos se celebran en diferentes países a lo largo del planeta y a menudo son una oportunidad para disfrutar de vistas espectaculares y escapes naturales únicos, así como para gozar de otras atracciones emocionantes.

Existen muchos eventos de este estilo, pero uno en específico se lleva el reconocimiento de ser el más grande del mundo. Por lo que si no sabes de cuál se trata, aquí te lo contamos.

Uno de los festivales de globos más grandes y populares del mundo es el Festival Internacional del Globo de Albuquerque, que se celebra cada año en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Este festival, que se lleva a cabo desde 1972, atrae a cientos de miles de visitantes cada año.

El Albuquerque International Balloon Fiesta se lleva a cabo durante diez días en el mes de octubre y tiene el récord al contar con más de 500 globos de todo el mundo.

Los globos que se exhiben durante el maxievento son de diferentes formas y tamaños, desde globos de Darth Vader hasta aerostáticos con forma de animales y de marcas famosas. Además de los globos, el festival también cuenta con una gran cantidad de actividades emocionantes, como conciertos, exhibiciones y competencias.

Ubicación

Otra de las razones por las que el Festival Internacional del Globo de Albuquerque es considerado el más grande del mundo se debe a su ubicación geográfica, pues Albuquerque se localiza en una meseta a 1,600 metros sobre el nivel del mar, lo que crea las condiciones ideales para el vuelo de globos.

Además, la ciudad cuenta con un clima seco y estable durante el mes de octubre, lo que lo hace perfecto para el vuelo de globos.

Más festivales

Además de Albuquerque, hay otros festivales de globos en todo el mundo, como el Festival de Globos Aerostáticos de León en México, el Festival de Globos de Bristol en Inglaterra y el Festival de Globos de Canadá en Ontario. Cada festival tiene su propio encanto y características únicas.

Por ello, si alguna vez tienes la oportunidad de asistir a un festival de globos, no te la pierdas, pues seguro será una experiencia increíble que no olvidarás.