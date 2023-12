Víctor Morales sigue abriéndose paso con los Venados de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Uno de los lanzadores que mejor se ha visto como relevista por parte de Venados de Mazatlán, es Víctor Morales, quien llegó al puerto esta campaña y debutó en la Liga Mexicana del Pacífico, y a sus 22 años está dejando huella en el invierno.

Morales, apenas acaba de comenzar su camino como profesional, e incluso el pasado 27 de julio, obtuvo su primer triunfo en el verano con los Diablos Rojos del México, razón por la cual fue enviado a la Mex-Pac.

“Me he sentido muy a gusto de estar aquí en Venados, me han hecho sentir como en casa. Vinimos para hacer buenos números y creo que estamos haciendo muy bien trabajo, que fue a lo que vinimos”, explicó el lanzador.

En lo que ha trabajado con los Venados, y siendo una liga más competitiva por el tiempo corto, Morales ha estado en 19 apariciones y va con marca de 2-1, pero ha sido de los pocos pitchers que han admitido hits.

Víctor apenas lleva 16.2 entradas de trabajo, pero acumula 20 ponches con la organización porteña, lo que lo convierte en ese as en la rotación de los Venados.

Enfocado en llegar a playoffs

El jugador también sabe que la unión que ha tenido el equipo, pueden llegar a hacer grandes cosas, por lo que para el cierre de campaña, se enfocará en seguir lanzando duro y cumplir con el primer objetivo.

“Sigo fuerte porque no me he dejado caer y seguimos unidos como equipo para lograr ese pase a los playoffs”, agregó el joven pelotero.