Venados Basketball cerró en cuarto lugar la primera vuelta del Cibacopa

Pese a tener un inicio titubeante en la primera vuelta, Venados Basketball logró componer el camino y culminar en el cuarto lugar del standing en la primera vuelta, del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacifico (CIBACOPA), con récord de 7-9, aspirando a mejorar su marca para la segunda mitad del certamen.

Mazatlán, quien ha venido de menos a más, cerró dignamente con un triunfo apabullante ante el odiado rival, Caballeros de Culiacán, y tendrá una semana para preparar el resto del rol regular, buscando cerrar fuerte en los próximos compromisos.

“Lo que pasamos durante estos juegos de la temporada, muchas veces fue un tema mental, pero los chicos lo están entendiendo, cuando estamos completamente concentrados somos otro equipo, tenemos tiradores, tenemos gentes que va hacía la canasta, que juega abajo y tenemos que hacer el trabajo para que funcionen las cosas”, explicó Guillermo Correa, coach del equipo.

Venados no tendrá descanso

El Circuito tendrá un parón de cinco días por Semana Santa, pero el coach Correa firme a su filosofía, trabajara con el equipo para no perder ritmo e iniciar con el pie derecho la segunda vuelta, ya que el objetivo es llegar mejor posicionado a playoffs.

“Quedar en el cuarto lugar era nuestro primer objetivo y que vayamos avanzando, en cada partido nosotros avanzamos y empezamos muy mal, y nosotros construimos con la derrota”, enfatizó el entrenador.

La llegada de un referente como Jeff Ledbetter y un líder dentro del equipo, Mazatlán aspira a ser un equipo más completo y compactado a la ofensiva y defensiva, que es algo que el coach también busca.

“Sabemos que nos puede dar Jeff, él no está al cien y lo vamos a llevar poco a poco, pero nos demostró que no solo nos puede dar puntos, sino que responde a la defensa. Es una persona muy pensante y hace pensar al equipo y me gusta como Boumann se está entendiendo con él, que nos va facilitar muchas cosas”.