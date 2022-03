Velocista Elite: Martín Lizárraga es la “gacela” porteña

Mazatlán, Sin.-Determinante, capaz y disciplinado, con esas tres palabras se le puede distinguir a Martín Lizárraga, un joven que dejó atrás el futbol, uno de sus deportes favoritos, para convertirse en un gran corredor.

Desde los 10 años supo que el atletismo sería su camino, ya que siempre ha tenido esos dotes de un atleta completo y sobre todo destacando por su gran velocidad, de la cual se asemeja a la de una gacela, en la prueba de 100 metros planos.

“Llegue aquí por casualidad, porque como todo niño, me inclinaba por el futbol, pero fue gracias al profesor Enrique Ornelas Rivera, quien fue el que me inculcó este deporte, teniendo mis comienzos en el interprimarias y él fue el que me vio potencial”, recuerda.

Tal como si hubiese nacido para el atletismo, compitió en ese interprimarias con poco tiempo de preparación, volando por los 75 metros planos y ganando en el salto de longitud, abriéndose paso a un Estatal.

“Cuando yo fui al Estatal, así sin entrenar, gané salto de longitud y quedé en segundo lugar en los 75 metros planos, que me llevó a mi primer Nacional, que fue en Querétaro, recuerdo que fue en el 2010, terminando en octavo lugar en ese Nacional”.

Con Sofía Soto, una atleta que estaba bajo las órdenes de Juan Manuel Viera, quien ha sido su profesor durante toda su carrera, aprendió el salto de longitud y ese octavo lugar que obtuvo en el Nacional lo motivó a querer estar más ligado al atletismo.

“Cuando era niño todo era nuevo para mí, viajes, experiencias y dije: adelante, dejando el futbol a un lado, para enfocarme en esto, luego lo volví a retomar, pero durante ese tiempo llegaba a veces lesionado y no me dejaba enfocarme acá”.

A su corta edad, es un referente de Sinaloa en las competencias atléticas. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

SU ETAPA CON JUAN MANUEL VIERA COMO ENTRENADOR

Como él mismo lo platica, el profesor Viera es quien forma a Martín y a quien lo ha guiado por el buen camino del deporte, ya que también fue él quien le brindó la oportunidad de seguir entrenando, cuando aún existía la pista de atletismo de la Unidad Deportiva Sahop, hoy convertida en alberca olímpica.

“Gracias a Juan Manuel Viera Campos soy lo que soy ahorita, he tenido muchísima evolución, gracias a él, ha sido campeón estatal, campeón regional y campeón nacional, logros que hemos tenido de la mano”.

SUS RECUERDOS Y LOGROS

El 2014 siempre estará en la memoria de Martín, ya que fue ese su primer evento nacional, compitiendo en Xalapa, Veracruz, en relevos de 4x100, pero una lesión en la cadera le impidió alcanzar la presea dorada, aunque se trajo el bronce en esa edición.

“En esa Olimpiada me tocó estar en 4x100 y 200 metros, pero iba lastimado de la cadera, y yo dije: me voy a la carrera que tengo más posibilidad de ganar medalla, esa vez yo iba raqueado como primero nacional. A mí me tocaba cerrar en relevos y por una milésima no se me dio la plata y gané en el 4x100”.´

Su sueño es portar los colores patrios en unos Juegos Olímpicos. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Lizárraga es un serio competidor en los nacionales, pero aún tiene esa espinita de lograr una presea de oro, y que ya estuvo muy cerca de lograrlo el año pasado en el Nacional de Monterrey, Nuevo León.

“El año pasado no se nos dio, estaba todo presupuestado para ganar el oro, fue uno de los primeros eventos que se realizaron después de la pandemia del Covid-19, pero nos tocó ganar la plata, y la espinita aún sigue”.

Una de las cosas que disfruta hacer Martín, de todas las pruebas de atletismo, es correr los 100 metros planos, ya que es algo que le llena de adrenalina.

“El 100 es velocidad pura”, destaca el joven.

En su mente está bajar los 10 segundos, ya que es una de las metas que tiene un corto lapso.

“Mi mejor marca registrada fue de 11:08, pero todos los días nos preparamos para ello y bajarlo hasta los 10 segundos”.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

SU SUEÑO

Si bien Sinaloa no se destaca por colocar corredores en atletismo para las Olimpiadas, el sueño de Martín es representar a México en una competencia así.

“El sueño de cualquier deportista es representar a su país en unos Juegos Olímpicos, pero sabemos que para eso es darle mucha dedicación, irte de tu cuidad y preparase con los mejores de México y sobre todo donde haya apoyo al cien por ciento para llegar a los Olímpicos”.

PARA SABER

Martín continúa compitiendo en Nacionales y Universiadas, por lo que buscará el traerse una presea de oro para Sinaloa muy pronto.