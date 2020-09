Todavía está en veremos el arranque del CIBAPAC

Mazatlán, Sin.- La pandemia no cesa en el la región noroeste del país, donde se encuentran los equipos del Circuito de Baloncesto del Pacífico (CIBAPAC) y cada vez preocupa más el arranque de dicha liga, pues aún no se tiene una fecha definida.

“La verdad es que si hay preocupación, todavía no tenemos una fecha de arranque, seguimos atentos a lo que nos pueda decir las autoridades municipales, pero si no hay nada favorable, y en caso de no poder jugar, tendríamos que esperarnos hasta el siguiente año”, declaró César Ojeda Presidente del CIBAPAC.

Deportes CIBAPAC comienza su expansión









A pesar de ello, el dirigente está contento con las 24 franquicias que están esperando el regreso a la acción, donde se verán muchos equipos nuevos, que beneficia a la Liga y los participantes del Circuito.

“Ya cada vez vamos creciendo más, el equipo de Rosarito ya nos confirmó, y parece que también tendremos una plaza en Durango, ellos están en la búsqueda de un presupuesto para poder participar”.

A pesar de algunos equipos ya se bajaron por el tema presupuestal, en caso de jugarse esta campaña será especial, por las nuevas franquicias que estarán en el circuito y las ganas que hay por volver a deporte ráfaga.

PARA SABER

Recientemente el equipo de Rosarito Black Waves se integró a las filas del CIBAPAC

















