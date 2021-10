Tenemos jugadores con mucho carácter y dimos la vuelta: Beñat San José

Mazatlán, Sin.- El triunfo de la jornada 15 del Mazatlán FC, significo un gran embrión anímico para los del puerto, ya que los pone cerca de los líderes y además muy cerca del repechaje, que ahora el objetivo es jugarlo en casa, el cual ha sido una fortaleza para los morados.

“Ha sido una victoria importante, ante un rival complicado y el primer tiempo no fue bueno, tuvimos varios jugadores tocados y no tuvimos un buen ritmo y creo que se ha notado. Pero tenemos jugadores con mucho carácter y dimos la vuelta, ese es el equipo que queremos ver y vamos poco a poco, somos un equipo que sufre y otros que no tanto y gracias a dios estamos ahí metidos”, dijo orgulloso Beñat.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Mazatlán llegó a 20 unidades, lo que le da esa posibilidad de jugar el repechaje, pero por ahora Beñat solo piensa terminar de lo mejor el torneo. “Tenemos que ver a que equipos tenemos alrededor, va ser difícil, dios dirá hasta donde podamos llegar y ojala sea lo más alto posible”.

De sus próximos compromisos ante Necaxa y Chivas el técnico dijo: “Hay que admitirlo de visita no hemos hecho buenos números, pero yo tengo la sensación que esta visita podemos llevárnosla. Vamos a dar una buena cara y con una actitud, para que de visita contra Necaxa debemos una gran encuentro.”

“Nuestro objetivo sigue siendo ir partido a partido, tenemos eso claro, y espero lo mejor del equipo el próximo encuentro, ahora nos toca recuperar tenemos mucha gente tocada e irnos con todo, porque es el más importante”, explicó









Lee más aquí ⬇

Deportes Mazatlán FC quiere otro triunfo, esta noche enfrenta al Puebla