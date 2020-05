Mazatlán en riesgo de perder la Serie del Caribe

Mazatlán, Sin.- En una entrevista para el portal de béisbol, El Jonronero, el Presidente de la Liga Mexicana del Pacífico Omar Canizales, fue muy claro, sobre la postura que hay en Mazatlán sobre el estadio y el posible retiro de la sede como tal de no arreglar ese problema a tiempo.

El mandamás de la Mex-Pac fue muy claro, con esto, “debemos dejar muy en claro que el evento de la Serie del Caribe es de la Confederación y la decisión de cancelar el evento en Mazatlán no es de nosotros, la decisión se tomará en la asamblea ordinaria, que sería en Mazatlán”

Para la Confederación, México es muy buen organizador, tanto que ya tiene pactadas más fechas para organizar el evento, aun sin destapar las plazas que lo organizaran, “a México le ha entregado, cada 2.5 años una Serie del Caribe, teniéndolo en el 21-24 y 2027, en 11 años nos iban a dar cinco Series del Caribe, por la certeza que le dábamos como organizadores, pero no sé qué es lo que vaya a pasar con ese problema del estadio” recalcó.

Recordemos que la Confederación ya movió un clásico caribeño. En el 2019 se iba a llevar a cabo en Venezuela, pero esta última no pudo hacerlo por problemas políticos y se movió a Panamá

Canizales hizo énfasis en que el responsable de hacer esta Serie es la Liga Mexicana del Pacífico, haciéndose responsable si llegarán a cancelar este evento en Mazatlán "lo que hemos acordado como liga es el que está en la Plaza, es el operador y así ha sido, pero todos somos responsables de ello"









Cuando fue la Serie del Caribe en Culiacán los señores Ley lo hicieron bastante bien, al igual que Jalisco y Hermosillo, y justamente fue en el 2017, cuando México fue ratificado para tomar el mando de las demás justas Omar Canizales









¿Alguna otra plaza ha levantado la mano para realizar la Serie del Caribe, en caso que Mazatlán no pueda por problemas políticos y se mantenga la en México?

La respuesta textual fue sí , “hay varios que levantaron la mano, tenemos plazas muy buenas, pero hemos acordado que no es momento de decidir, porque queremos dar la oportunidad que la Confederación marque la pauta de que hacer, pero mi preocupación es que como Liga no hemos tenido ningún antecedente, en que el Estadio esté en manos ajenas de quien organiza y de repente regidores o alguien más por x razón dicen no, y no puedes arriesgar una cosa tan grande como esto”

PARA SABER

PARA SABER

La última vez que se realizó una Serie del Caribe en el puerto fue en el 2005, hace 15 años, proclamándose México campeón de esa edición, representada por el equipo local Venados de Mazatlán.

















