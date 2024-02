Serie del Caribe Miami 2024: Puerto Rico rompe el invicto de Venezuela

Criollos de Caguas anotó carreras en cinco de las nueve oportunidades, venciendo 6-2 a Tiburones de La Guaira y rompiendo su invicto en el segundo partido de la cuarta jornada de la Serie del Caribe Miami 2024.

Con una asistencia de 32,092 fanáticos, la mayor para un segundo turno en la Serie, los boricuas alcanzaron 3 victorias y subieron al subliderazgo, solo detrás de Panamá, que mantiene un récord perfecto de 3-0. Mientras tanto, Venezuela y República Dominicana comparten el tercer lugar con un registro de 2-1 cada uno.

La victoria fue para el relevista Danny Wirchansky (1-0). Chávez Fernander (2), originario de Bahamas, se destacó en 3 entradas sin permitir carreras, con solo 1 hit y 3 ponches, logrando el salvamento. La derrota recayó en el experimentado lanzador brasileño Thiago Da Silva (0-1), quien fue el abridor del encuentro.

Los dirigidos por Yadier Molina “marcaron territorio” con 2 carreras en el mismo primer capítulo frente a Da Silva. Bryan Torres abrió con indiscutible al centro, con rodado de Vimael Machín avanzó a segunda y desde allí anotó impulsado por hit de JC Escarra al derecho. Después del ponche a Heliot Ramos, otro sencillo de Danny Ortiz llevó a Escarra a la intermedia y después anotó por error en tiro a la inicial del torpedero Ehire Adrianza sobre conexión de Jonathan Morales.

En el segundo agregaron una más. Después de 1 out Da Silva salió del montículo cuando permitió doblete al right field de Emmanuel Rivera y hit al izquierdo de Jack López. En su lugar entró el zurdo Ángel Padrón quien no pudo evitar la tercera carrera por rolling impulsor a segunda base de Bryan Torres.

Este domingo a primera hora Panamá le ganó a Nicaragua. Foto: Cortesía | Serie del Caribe

En la parte baja del tercero los Tiburones sacaron del box al abridor Luke Westphal cuando boleó a Alexi Amarista y permitió doble al derecho de Wilfredo Tovar, aunque respiró al ponchar a Ramón Flores. Entonces el relevista Ricardo Vélez ponchó a Yasiel Puig y dominó a Luis Torrens en rolata a tercera para colgar un gran cero.

Y por aquello de que “si no haces, te la hacen”, Criollos de Caguas hizo lo suyo en el cuarto y marcó una más aprovechando un triple de Nelson Velázquez y fly de sacrificio de Jack López.

Sin embargo, los de Venezuela insistieron en el cuarto y marcaron en la registradora cuando Alexi Amarista impulsó a Hernán Pérez con fly de sacrificio al centro. No obstante, no fue una buena cosecha, pues llegaron a tener las bases llenas sin out.

Ya en la parte alta del quinto Puerto Rico recuperó la ventaja de cuatro cuando combinaron sencillos de Vimael Machín y JC Escarra, elevado al derecho de Heliot Ramos, rodado por segunda de Danny Ortiz.

En el llamado “inning de la suerte” Venezuela descontó otra en las piernas de Amarista, quien fue impulsado por hit de Ramón Flores. Sin embargo, Puerto Rico volvió a responder y devolvió la moneda en el inicio del octavo cuando con sacrifly al medio de Jack López, Nelson Velázquez, quien se había embazado por base por bolas, anotó la sexta.

A la ofensiva Criollos de Caguas de Puerto Rico tuvo como mejores figuras a Nelson Velázquez quien entró en circulación 3 veces en 4 turnos, incluyendo base por bola, sencillo y triple, además anotó 2 carreras y se robó 2 bases, acompañado de Emmanuel Rivera autor de par de hits en 4 turnos, con 1 doble y 1 anotada. El cubanoamericano JC Escarra disparó 2 hits en 5 oportunidades, anotó una e impulsó otra. Por Venezuela el mejor fue Wilfredo Tovar quien un doble y 3 bases por bolas en 5 comparecencias.

El abridor por Puerto Rico fue el estadounidense Luke Westphal, quien se fue con 2.1 Él, sin carreras, 2 hits, 5 ponches y 4 boletos. Detrás vinieron Ricardo Vélez (0.2), Danny Wirchansky (1.0); Lincoln Henzman (2.0) y Chavez Fernander (3.0)

Por su parte el Thiago da Silva, abridor por los morochos se fue con 1.1 El, 3 carreras, de ellas 1 inmerecida, admitió 5 hits, ponchó a 1 y no regaló boletos. Detrás vinieron Angel Padrón (2.2), Anthony Castro (1.1), Elvis Araujo (1.1) y Jojanse Torres (2.0)

En sus próximos compromisos Venezuela enfrentará mañana lunes a México en el horario de 3:30 de la tarde, mientras los boricuas jugarán con el invicto Panamá en el turno estelar.

Después de estos resultados la Tabla de Posiciones presenta el siguiente orden: Panamá (3-0); Puerto Rico (3-1), Venezuela y Dominicana (2-1); Curazao (1-2) y Nicaragua y México (0-3).

Este domingo a primera hora Panamá le ganó a Nicaragua 6 carreras por 3 y desde las 8:30 pm lo harán República Dominicana frente a México, en duelo crucial para los de la tierra de Benito Juárez.