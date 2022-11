Rubén Téllez cumple 56 años formando a lo mejor del boxeo en Mazatlán

Criado y formado en la colonia Lázaro Cárdenas, en el puerto de Mazatlán, el destino guió a don Rubén Téllez por los caminos del boxeo, una pasión que desarrolló desde muy joven y que lo colocó como uno de los mejores entrenadores a nivel amateur en el puerto y en el estado de Sinaloa.

Con 50 peleas como amateur y 10 como profesional en el peso minimosca, en el año 1969 dejó su carrera como boxeador para enfocarse como entrenador. Pugilistas como Marco Antonio "Chino" Lizárraga, Jesús "Chuyín" Sarabia, el "Torito" Rodríguez, Gilberto "Zurdo" Ramírez, entre otras glorias del boxeo que ha dado el puerto, han pasado por sus manos.

A sus 72 años es una leyenda viviente del boxeo mazatleco, no piensa en el retiro, por el contrario, se siente todavía fuerte para compartir sus conocimientos y experiencias con las futuras estrellas del pugilismo sinaloense.

Los inicios

Desde que era niño le gustaba ir a la playa, disfrutar del mar y del sol. Fue voceador del periódico El Sol del Pacífico, lo que le ayudó a conocer por completo su barrio y muchas zonas de la ciudad.

Por azares del destino, cuando tenía 17 años, un día entró al gimnasio del Doctor Solórzano, un lugar que en aquellos tiempos era un emblema del pugilismo en el puerto, ya que muchos acudían a practicar el deporte para usarlo como defensa personal y otros por curiosidad.

"Cuando yo estaba chamaco tuve el gusto por el boxeo, en 1966 llegué al gimnasio Solórzano, estaba allá por las calles Mariano Escobedo y Rosales, ahí me hice boxeador amateur y estuve varios años ahí, siempre salía campeón de los guantes de oro, en el amateur", recuerda.

Don Rubén Téllez realizó una carrera de amateur guiado por Miguel "Carteles" Rodríguez, pero a los 20 años colgó los guantes de box para convertirse en entrenador, un labor que no pensaba desempeñar, pero que sus mismos compañeros de gimnasio lo solicitaban.

"En 1969 yo me casé y tuve que dejar el boxeo, pero los mismos compañeros me buscaban para hacer guantes con ellos. Y si iba yo al gimnasio, ahí estaba el "Loco" Becerra, que en paz descanse y les ayudaba a los profesionales", recuerda.

Pero poco le duró el gusto, pues el tener una familia le implicó dejar la pasión que formó desde niño para salir a buscar el sustento, un sustento que en ese momento el boxeo no le daba.

"Estuve unos años retirado del boxeo, yo trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad, entonces, un chavalo que me conocía, me rogó para que le entrenará a sus hijos y le dije que no podía, porque yo salía a las 3 y media de la tarde, y me dijo que no quería darle a sus hijos a otra persona que no supiera, total que me convenció y entré otra vez de entrenador, ahí en gimnasio Solórzano. Y a los dos niños los hice campeones".

Un camino lleno de logros

Aunque no recuerda muy bien la fecha, fue a mediados de los 70 cuando don Rubén comenzó en forma su trabajo como entrenador. Boxeadores de esa época, como Marco Antonio "Chino" Lizárraga, Jesús ";Chuyín" Sarabia, Ricardo Medina, Arturo Ureña, entre otros, pasaron por sus manos.

Y desde 1989 se unió a don Jesús Zápari, en el gimnasio Zápari Boxing, para comenzar a formar una nueva camada de boxeadores, de los cuales ya han sobresalido el "Torito" Rodríguez, Gilberto "Zurdo" Ramírez, Jesús "Veneno" Aréchiga y "Chinito" Amaro.

"Muchos boxeadores desde niños han pasado por mis manos, muchos de ellos me dieron mucha lata, como el "Torito", pero para esto se tiene que tener paciencia y vocación, no cualquiera puede hacerla de entrenador, yo juego con ellos, les hago bromas, pero también les hablo serio, porque en el boxeo no se juega", dice.

"El "Torito" Rodríguez era muy burrito y fue de los primeros campeones que tuvimos, él era más fajador, con la zurda pegaba duro, pero con la derecha no podía y yo le decía: "tú no eres toro, eres burro cabrón".

Gracias a su trabajo, don Rubén ha viajado a países que nunca pensó que llegaría a conocer, pero lo que más satisfacción le da es que estuvo en esos lugares junto con los boxeadores que vio crecer y que él mismo desarrolló.

"Este deporte me ha dejado una gran satisfacción, la primera es que he conocido muchas partes del mundo, he ido dos veces a Japón, he ido a Perú, a Ecuador, a Filipinas, que gracias al boxeo me tocó conocer, con otro trabajo no hubiera podido ir. Eso es lo que me ha dejado el boxeo".

Aún tiene muy presente la primera vez que salió del país acompañando a Ricardo Medina a Japón, a finales de los 70, en una pelea en la que se sintió "robado", ya que se fue a decisión y los jueces no le dieron el triunfo a los mexicanos.

"Acompañé a Ricardo Medina, cuando fuimos a Japón, nos enfrentamos al máximo ídolo de aquel país, me acuerdo que los mismos japoneses nos decían que habíamos ganado, porque sabíamos que teníamos que ir a matar y noquear, pero no lo hicimos y al final no nos dieron el triunfo".

Sin fecha para el retiro

Don Rubén se siente pleno, quiere seguir formando boxeadores hasta que el cuerpo aguante, ya que el cariño de sus muchachos y niños que tiene a su mando lo mantienen sano, alegre y con los ánimos para seguir teniendo campeones nacionales.

"Si pudiera morir aquí en el gimnasio, porque me gusta mucho, a mí el boxeo me apasiona, lo hago porque me gusta, yo ahorita tengo problemas en las cervicales y no hago el mismo trabajo de poder moverme como lo hacía antes, pero aquí ando navegando, porque sé que si me quedo en la casa, me voy a morir, para mí el boxeo es un deporte maravilloso y aquí en el gimnasio lo vamos educando y me gusta crear el espíritu deportivo entre las futuras estrellas del box".

Para saber

Don Rubén Téllez está por cumplir los 73 años de edad, el próximo 25 de noviembre.