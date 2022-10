Ariel “Bam bam” Salazar prepara su regreso al puerto

Mazatlán, Sin.- Luego de no tener mucha actividad boxística, el pugilista mazatleco Ariel “Bam Bam” Salazar volverá a subirse a un ring, para la pelea que se realizará el viernes 18 de noviembre, denominada “Ko en el puerto”.

El popular “Bam Bam”, no pelea desde diciembre del 2019, cuando se alzó con la victoria ante Carlos Rocha, en un combate que se realizó en la cancha Germán Evers, siendo su último combate.

“Me siento muy feliz, contento y con ganas, motivado y confiado en mi preparación que estamos haciendo al 100 por ciento, entregados al entrenamiento, muy contento de que sea en Mazatlán porque será mi regreso y hacerlo con mi gente me hace sentir feliz y motivado, ya que quiero dar el cien por ciento y dejar con buen sabor de boca a la afición”, señaló.

Se espera una nueva versión del Ariel Salazar

Así mismo, el “Bam Bam” tiene récord invicto de 4-0-0 con par de nocauts, por lo que ha realizado una buena preparación para mantenerse como imbatible dentro del cuadrilátero y darle otra satisfacción a su público.

“Mi preparación ha sido muy buena, me he estado preparando corriendo, haciendo físico, haciendo técnica, me siento muy bien y confiado por lo que hemos hecho pero nada se sabe con lo que pueda pasar con mi rival arriba del ring, pero para eso estamos trabajando”, agregó el mazatleco.

Para el mazatleco el ir por la victoria será importante. Foto: Cortesía | Ariel Salazar

Por último, Ariel Salazar sabe que pelear ante su gente es algo muy especial y su participación tendrá una dedicatoria muy especial para todos los que lo apoyan.

“Esta pelea se la dedico a mi equipo de trabajo, mi entrenador ̈Chelín ̈ Cruz, a mis patrocinadores, a mis papás, a mis abuelos que tienen todo el apoyo en mí, me apoyan demasiado en lo que estoy haciendo, a mi novia y a mi hijo sobre todo, es mi motivación para seguir en este terreno”, finalizó el pugilista.