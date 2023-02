Radamés Hernández es el primer entrenador con certificación de IBA

Emocionado por recibir la noticia de parte de Ricardo Contreras de que la IBA le otorgó las dos estrellas, el entrenador de box, Radamés Hernández Cázarez dijo estar emocionado por tal distinción.

“Me habló el dirigente de la Federación Mexicana de Box para darme la gran noticia de que la Asociación Internacional me había pasado directamente a 2 Estrellas por el aprovechamiento que tuve durante el curso, me siento muy contento porque no es nada sencillo, es complicado”, expresó.

El entrenador mazatleco fue uno de los dos entrenadores mexicanos, de 21, que lograron 2 estrellas en el pasado Curso Internacional para Entrenadores de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA). El resto, obtuvieron una estrella.

Hernández Cázarez, junto con Enrique Ozaeta, de Chihuahua, recibieron las 2 estrellas, por su gran aprovechamiento en el curso.

De esta manera, estos le permitirá, ahora, acompañar a sus deportistas (Marco Verde y Tamara Cruz) a campeonatos oficiales de la IBA, como Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales.

“Ya puedo ser elegible para acompañaros”, resaltó Hernández Cázarez, quien es el único entrenador certificado por la IBA en Sinaloa.

“Me imagino que, de igual manera, a ellos les da confianza, que saben, que ahora ya tengo la posibilidad de poderlos acompañar, y hacer el trabajo en colectivo que venimos haciendo desde que eran niños”.

Ala espera de los eventos

Hernández Cázarez comentó que está a la espera de los próximos eventos de los pugilistas Marco Alonso Verde y Brianda Tamara Cruz.

“Ahorita estábamos esperando (con Marco), el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, y me dijo que iban a tener una asamblea, me imagino que se va a buscar un programa de fogueo, calendarizar algunos eventos que sean preparatorios para Juegos Centroamericanos, porque es la competencia que viene de manera directa”, indicó.

“En el caso de Tamara (Cruz) está el Mundial Femenil, vamos a esperar también la indicación para ver si los atletas están contemplados o qué atletas va a proponer la Federación dentro de las que quedaron campeonas como femeniles, para el Campeonato Mundial”.

¿Cómo ve el camino de los jóvenes rumbo a París 2024?

Tamara ya transitó ese camino, ya tiene la experiencia, esa seguridad, Marco no, pero, ha demostrado, en estos últimos dos años, desde que participó en el Mundial Juvenil en Kielce, ha madurado enormemente, a pesar de sus 19 años, tiene una mentalidad ganadora muy grande.