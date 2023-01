Empieza la ruta a París 2024: atletas sinaloenses se preparan para las olimpiadas

Los atletas sinaloenses estarán muy activos desde el primer mes del nuevo año, debido a que tendrán primero algunos selectivos para integrar la selección mexicana para los Centroamericanos y del Caribe del próximo mes de abril, de donde surgirán los mejores que habrán de competir en los Panamericanos de Colombia 2023 en busca del boleto para los olímpicos de París 2024.

Algunos deportes desde luego además tendrán grand prix que les permitirá sumar los puntos suficientes para el ranking mundial, como el ciclismo, voleibol de playa, halterofilia, por citar a algunos.

Para el deporte sinaloense Tokio 2020 fue una marca histórica con una generación de deportistas exitosos, es la mayor cantidad de atletas que nuestro estado ha aportado hasta la fecha a una delegación mexicana, con 19.

Luz Daniela Gaxiola y Yareli Salazar Vázquez (Ciclismo) encabezaron la delegación azteca, junto a la navolatense Briseida Acosta (taekwondo), Tamara Cruz (Boxeo), José Luis Rubio y Josué Gastón Gaxiola (voleibol de playa), Jorge Adán Cárdenas (levantamiento de pesas) y Giuliana Olmos (Tenis), como deportistas amateur.

En cuanto a los profesionales, en el beisbol participaron los culichis Óliver Pérez, Joey Meneses, el mazatleco Sasagi Sánchez y Alexis Wilson. Los convocados en futbol son Ricardo Ángulo, el ahomense Luis Romo y Jesús Alberto Ángulo.

Más allá de la cantidad de deportistas, lo que hay que resaltar es la calidad de hombres y mujeres que a su corta edad son referentes para sus deportes a nivel nacional e internacional. Jóvenes que se han preparado a conciencia para enfrentar tan importantes compromisos. En el 90% de estos atletas que suman varias convocatorias sus inicios fueron en torneos o ligas locales de nuestro estado, ahí se empezó a escribir la historia de cada uno de ellos.

Son varios años de preparación para llegar hoy a donde están, y sacrificios también, pero esos se olvidan cuando en la mente solamente está el cumplir con el sueño olímpico, que será lo que estarán viviendo en otro proceso olímpico para alcanzar París 2024.

Para 2024 la lista de competidores sinaloenses podría ser más amplia, ya que se podría estar uniendo Paúl Morales de luchas asociadas, que desde el mes de enero tendrá el prime selectivo para los Centroamericanos de abril.

El voli de playa tendrá varios Tours Mundiales. Foto: Cortesía | ISDE

Jorge Adán Cárdenas, que tuvo una cirugía empezando el 2022 y que estuvo a punto de decir adiós al deporte, finalmente decidió dar continuidad para otro proceso olímpico al quedarse con la espinita clavada de no poder colarse entre los mejores diez.

En el caso del ciclismo, después de tanto insistir Luz Daniela Gaxiola finalmente dio ese gran paso de lograr la clasificación, junto con Yareli Salazar Vázquez por puntos acumulados en el ranking durante las competencias mundialistas.

A ellas dos se les estará integrando María Antonieta Gaxiola, la hermana menor de Luz Daniela, que se declaró lista para vivir el nuevo proceso.

En tae kwon do, además de Briseida Acosta Balarezo, que se perdió desde Tokio 2021 al no saberse nada de otras competencias, seguramente regresará con una mayor madurez en busca de alcanzar esa medalla que no pudo lograr en Tokio 2021.

A ella seguramente se le unirá otras dos jovencitas que vienen empujando fuerte, entre ellas una de Angostura.

En boxeo, Tamara Cruz vendrá por la revancha, al igual que Marco Verde Álvarez que se mantiene muy activo para buscar el ansiado bolero que se le negó en 2021. El pugilista terminó el 2022 como el segundo mejor boxeador del ranking mundial por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA por sus siglas en inglés), en la división de los 67-71 kilogramos.

Otra de las mazatlecas que buscará ser parte de la delegación mexicana, es Giuliana Olmos, en tenis.

En el voleibol de playa, José Luis Rubio y Josué Gastón Gaxiola, además de otra jovencitas de Guasave Abril Cristina Flores Castro que han representado al país en la categoría menor, pero que tienen madera para llegar a formar parte del seleccionado mexicano. Abril acumuló puntos en el ranking al cerrar en cuarto sitio en el Tour de Voleibol NORCECA.

En beisbol, el culichi Joey Meneses, el mazatleco Sasagi Sánchez y Alexis Wilson, esperarán de nuevo esa convocatoria, mientras que en futbol se mantendrán muy activos con sus equipos Ricardo Ángulo, el ahomense Luis Romo y Jesús Alberto Ángulo.

A todos ellos podrían integrarse Jesús Moreno en karate do, junto con otros jovencitos que están brillando a nivel mundial.

Yamileth Terrazas Quiñónez, en menos de 50 kilos categoría Adultos; Muzaid Erdam Tabárez Hernández, en la Juvenil Superior menos de 84 kilos; Kaito Yoshii Mitzukami, en la U14 menos de 50 kilos.

Todos ellos lograron clasificar al Campeonato Centroamericano Juvenil de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Karate 2023.

Y en gimnasia, Francisco Aarón Ibarra Osuna y Gael Rolando Rosales Valdez estarán muy activos luego de brillar en el torneo Esperanzas Panamericanas de Colombia. Tendrán el selectivo en el CNAR para el Campeonato Mundial Juvenil en el mes de enero, tienen una agenda que cumplir rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2023. Participarán en Querétaro en la Copa Daniel Corral, tendrán un estatal y tienen el Campeonato Estatal de su selectivo para los Juegos Nacionales.

A todo ello hay que agregarle el softbol varonil y femenil, que podría integrar a otros tres deportistas.

Para saber

Desde selectivos para centroamericanos, Mundiales y Panamericanos, serán las actividades que sostendrán los atletas sinaloenses

40

Los atletas que estarán de lleno en diversas competencias en busca de llegar a París 2023