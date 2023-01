Presentan a Ariel Nahuelpán y Aké Loba con el Mazatlán FC

A días de iniciar el torneo Clausura 2023, el Mazatlán FC presentó de manera oficial a sus dos refuerzos, Ariel Nahuelpán y Aké Loba, quienes vienen al puerto a reforzar la parte ofensiva, ya que fue un dolor de cabeza para los Cañoneros el torneo pasado.

En su presentación estuvieron presentes, Luis César, director deportivo y el técnico Gabriel Caballero, quien respaldó la decisión de la directiva, en reforzar esa área, tras la salida de Brian Rubio y Gonzalo Sosa.

“Consideramos que tuvimos una buena pretemporada y reafirmamos el proyecto que tenemos al mantener a la gran mayoría del equipo y queremos tener una buena temporada”, explicó Luis César, director deportivo del Mazatlán FC

“Le abrimos las puertas a Ariel y Aké Loba, que vienen aportar una parte importante que teníamos que reforzar, estamos seguros de que con esto será un gran torneo”, compartió Gabriel Caballero, quien se dijo conforme con estas dos incorporaciones.

Los jugadores hablan

Ariel Nahuelpán, es un delantero que tiene más recorrido dentro del futbol mexicano, siendo campeón con Pachuca, y a sus 35 años, fue cuestionado por su llegada, el club morado, en una etapa más madura.

“Quiero seguir creciendo como deportista y espero hacer muchos goles, ya estoy en un nivel de madurez, quiero hacer goles para el club”.

“Tenemos un equipo muy rápido, con habilidades muy buenas, con muchas llegadas y nosotros venimos a potenciar esa parte ofensiva. Con respecto al torneo, tenemos que ir partido a partido y clasificar a liguilla que es el primer partido”, compartió Nahuelpán.

Del otro lado, el delantero marfileño Aké Loba, no ve una revancha el regresar al futbol mexicano, sino, que viene al puerto, a aportar con goles y volver a retomar su nivel, que lo hizo llegar en su momento a los Rayados del Monterrey.

“Es un equipo que me está dando la chanza para volver a ser de lo que era, y no tenía duda cuando me dijeron que tenía que venir a jugar. Mi presencia aquí no es para una revancha, regresé para aportar mi calidad y ayudar adelante”, afirmó el jugador.