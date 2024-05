La Pasión por la escritura y los negocios: conoce el camino de Seibi Ninomiya

Desde Siempre, Seibi Ninomiya ha tenido el gusto por la escritura y expresarse, pero cuando estudiaba la carrera de Ciencias de la Comunicación en la ahora UADEO, al ver que contaba con un apartado para las empresas, fue cuando entendió que ese era su camino, porque contaba con esas dos cosas que tanto le apasionan la expresión y la parte de trabajar en una empresa.

Durante una entrevista exclusiva para El Sol de Sinaloa, Ninomiya platicó que Club Rotary le dio esta formación la cual le ayudó a entender a las empresas, “antes de egresar de la universidad, una tía me invitó a participar con los jóvenes Rotarios, ella era Rotariana y la verdad me gusto mucho este voluntariado, fue una gran experiencia, de muchos conocimientos fue ahí donde aprendí muchas cosas como que es un código de ética, que eran los manuales, etc.,”, comentó la joven empresaria.

Al paso del tiempo decidió firmemente, emprender su propio negocio, por lo que nació, Inspirarse Consultorios en Responsabilidad Social, en donde Seibi ayuda a las empresas para que puedan implementar el modelo de negocios que se traduce o lleva a un distintivo que es el distintivo ESR, y también capacita a las personas de todo nivel sobre gestión de la responsabilidad social, como tomar las decisiones estratégicas que abonen a la productividad, a la riqueza empresarial mientras cuidan sus impactos, así como también desarrolla memorias de sostenibilidad o responsabilidad, las cuales son un ejercicio de transparencia que tienen las empresas sobre lo que hacen.

“Veo en la responsabilidad social, esta gran oportunidad para las empresas y las organizaciones de todo tipo de tener en claro cuáles son sus impactos, de saber que así como nosotros si yo agarro una botella con agua porque la necesito para sobrevivir y esta botella la puedo reutilizar y tirar a la basura y aun así es tirarla a la basura o tirarla a un bote, saber que esos son mis impactos como persona, imagínate llevarlos a una empresa, que una empresa sea consciente de las decisiones que tome”, explicó la empresaria.

Destacó que esto no significa que la empresa será la más buena onda de todo el mundo, “la empresa está generada para crear riqueza el detalle es como lo está distribuyendo y como lo está ganando, es que tipo de productos está vendiendo, si le informa a sus clientes el tipo de producto para qué se usa de qué manera se puede usar mejor, esa es la responsabilidad social, va más allá de juntarse de vez en cuando hacer limpieza en la playa, a regalar despensas eso es muy bueno eso ayuda mucho, pero no soluciona, entonces lo que la empresa tiene como reto desde la responsabilidad social y empresarial, es ser rentable mantenerse rentable, cuidar sus grupos de interés, y la tercera que sea productiva.

Durante la charla Seibi comentó que uno de los temas que maneja mucho al momento de estar trabajando con las empresas es el tema de la diversidad el cual está en boca de todos y muy en tendencia, “siempre les digo que en una empresa debe existir la diversidad esto se trata de que la empresa esté preparada para que al momento de postular una vacante pueda recibir curriculum de todo tipo de persona, de edad, de procedencia, de nivel socioeconómico, sexo, de identidad de género, eso es diversidad no cegarse a que esta es nada más sexual, sino que tú tengas la capacidad de decir esta persona me interesa por el perfil porque tiene las habilidades, tiene el conocimiento, tiene la experiencia independientemente de los gustos que tenga, si no creer que va a hacer una persona que profesionalmente le va a ayudar a tu empresa a crecer y que tú tienes este lugar sano, seguro y productivo, para ofrecerle y que pueda desarrollarse, esa es la responsabilidad social en la empresa para la calidad de ella misma”.

El mercado Sinaloense

Al preguntarle sobre el tema de la responsabilidad social sinaloense detalló que por muchos años este tema estuvo de moda, pero fue para solo recibir un distintivo, “ahora la moda se está poniendo para que las empresas pongan atención precisamente en eso, ya esta moda se está convirtiendo en leyes, en normas, en retos que le ponen a empresas más grandes para poderles comprar, el mercado sinaloense, está reaccionando bien, en ocasiones un poco lento en el sentido de que todo esto cuesta y es una inversión que tienes que hacer, tienes que priorizar hacía a qué le vas a invertir, que vas a elegir primero, qué decisiones vas a elegir, pero lo bueno es que lo estamos haciendo, estamos caminando hacia allá no nada más a obtener un distintivo, sino a vivirlo dentro de la empresa, es un reto que normalmente las empresas que me contratan me lo piden”.

Ninomiya además está asociada con AMMJE, y desde hace dos años forma parte del consejo directivo acompañando a la presidenta Dolina Lara quien la invitó a formar parte en la secretaría, el cual define como un gran reto, “la verdad es que esos retos como mujer empresaria o emprendedora son muy grandes uno es el aprender a buscar clientes, aprender a expresarte, conversar en mesas de trabajos en donde la mayoría todavía son hombre, en venderles una idea y que te escuchen porque tienes razón y no nada más porque eres mujer”.

Algo que Ninomiya además resaltó fue que en este tiempo también está muy de moda que a la mujer se le dé la palabra, dejando en claro que debemos buscar siempre hacerlo bien, “hay que hacer buen uso de ella, aprovechando que hay apertura para escucharnos y de qué forma, pues preparándonos, hablando con razón y con criterio de lo que estamos proponiendo”, señaló.

Más de Seibi Ninomiya

Seibi Ninomiya Cázarez tienen descendencia japonesa, por lo que forma parte también de la Asociación Nisei y Sansei de Culiacán que es la comunidad japonesa en Culiacán un voluntario el cual es presidido por Juan Manuel Kuroda, “somos los descendientes japoneses y pues sentimos que el reto es promover la cultura japonesa en las nuevas generaciones, sobre todo en nuestros hijos porque vamos perdiendo esta cultura”, concluyó.